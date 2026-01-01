В МЗС роз'яснили ситуацію з «Резерв+» для українок в ЄС
Сьогодні, 07:15
Запити даних із "Резерв+" в українок при оформленні тимчасового захисту в ЄС мають тимчасовий характер.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
Що відомо про вимогу "Резерв+"
У МЗС підтвердили, що відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з "Резерв+".
Ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту - рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.
Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій.
Саме з цим і пов'язані описані ситуації.
Кого це стосується
За інформацією МЗС, відомі відомству випадки не є масовими. Здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України - наприклад, показати в закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд.
"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", - зазначили у пресслужбі МЗС.
У відомстві наголосили, що описані ситуації мають тимчасовий характер - до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил.
Українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень української сторони.
Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, повідомили про нові вимоги - зокрема, у жінок почали запитувати дані з "Резерв+" і позначку про перетин кордону з українського боку.
Посольство України в Іспанії пояснило, що це пов'язано з рішенням Ради ЄС, яким режим тимчасового захисту для переміщених українців продовжено до 4 березня 2028 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
Що відомо про вимогу "Резерв+"
У МЗС підтвердили, що відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з "Резерв+".
Ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту - рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.
Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій.
Саме з цим і пов'язані описані ситуації.
Кого це стосується
За інформацією МЗС, відомі відомству випадки не є масовими. Здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України - наприклад, показати в закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд.
"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", - зазначили у пресслужбі МЗС.
У відомстві наголосили, що описані ситуації мають тимчасовий характер - до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил.
Українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень української сторони.
Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, повідомили про нові вимоги - зокрема, у жінок почали запитувати дані з "Резерв+" і позначку про перетин кордону з українського боку.
Посольство України в Іспанії пояснило, що це пов'язано з рішенням Ради ЄС, яким режим тимчасового захисту для переміщених українців продовжено до 4 березня 2028 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В МЗС роз'яснили ситуацію з «Резерв+» для українок в ЄС
Сьогодні, 07:15
Курс валют на 16 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:12
Чи очікувати магнітні бурі 16 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00