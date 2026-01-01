В МЗС роз'яснили ситуацію з «Резерв+» для українок в ЄС





Про це у коментарі



Що відомо про вимогу "Резерв+"



У МЗС підтвердили, що відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з "Резерв+".



Ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту - рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.



Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій.



Саме з цим і пов'язані описані ситуації.



Кого це стосується



За інформацією МЗС, відомі відомству випадки не є масовими. Здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України - наприклад, показати в закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд.



"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", - зазначили у пресслужбі МЗС.



У відомстві наголосили, що описані ситуації мають тимчасовий характер - до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил.



Українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень української сторони.



Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, повідомили про нові вимоги - зокрема, у жінок почали запитувати дані з "Резерв+" і позначку про перетин кордону з українського боку.



Посольство України в Іспанії пояснило, що це пов'язано з рішенням Ради ЄС, яким режим тимчасового захисту для переміщених українців продовжено до 4 березня 2028 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Запити даних із "Резерв+" в українок при оформленні тимчасового захисту в ЄС мають тимчасовий характер.Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.У МЗС підтвердили, що відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з "Резерв+".Ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту - рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій.Саме з цим і пов'язані описані ситуації.За інформацією МЗС, відомі відомству випадки не є масовими. Здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України - наприклад, показати в закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд."За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", - зазначили у пресслужбі МЗС.У відомстві наголосили, що описані ситуації мають тимчасовий характер - до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил.Українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень української сторони.Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, повідомили про нові вимоги - зокрема, у жінок почали запитувати дані з "Резерв+" і позначку про перетин кордону з українського боку.Посольство України в Іспанії пояснило, що це пов'язано з рішенням Ради ЄС, яким режим тимчасового захисту для переміщених українців продовжено до 4 березня 2028 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію