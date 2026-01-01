Курс валют на 16 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий





Так вартість долара США впала на 2 копійки. Також знизилися показники євро та злотого на 6 та 2 копійки відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,69 (-2 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,55 (-6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 16 серпня.Так вартість долара США впала на 2 копійки. Також знизилися показники євро та злотого на 6 та 2 копійки відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,69 (-2 коп.)Курс євро1 євро — 51,55 (-6 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.).

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