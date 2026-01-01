За добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 75 артсистем, 8 РСЗВ, 7 ББМ





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 склали:



особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб

танків – 12 270 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 151 (+7) од.

артилерійських систем – 48 007 (+75) од.

РСЗВ – 2 034 (+8) од.

засоби ППО – 1 570 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 257 (+16) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 134 851 (+476) од.

спеціальна техніка – 4 535 (+7) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники щоденно безпощадно нищать окупантів на всіх напрямках. Так протягом минулої доби українські воїни знищили понад 1500 окупантів та їхню військову техніку.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 склали:особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осібтанків – 12 270 (+1) од.бойових броньованих машин – 25 151 (+7) од.артилерійських систем – 48 007 (+75) од.РСЗВ – 2 034 (+8) од.засоби ППО – 1 570 (+2) од.літаків – 439 (+0) од.гелікоптерів – 354 (+0) од.наземні робототехнічні комплекси – 2 257 (+16) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920) од.крилаті ракети – 5 007 (+0) од.кораблі / катери – 35 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 134 851 (+476) од.спеціальна техніка – 4 535 (+7) од.Дані уточнюються.

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