За добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 75 артсистем, 8 РСЗВ, 7 ББМ

За добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 75 артсистем, 8 РСЗВ, 7 ББМ
Українські захисники щоденно безпощадно нищать окупантів на всіх напрямках. Так протягом минулої доби українські воїни знищили понад 1500 окупантів та їхню військову техніку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 склали:

особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб
танків – 12 270 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 151 (+7) од.
артилерійських систем – 48 007 (+75) од.
РСЗВ – 2 034 (+8) од.
засоби ППО – 1 570 (+2) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 257 (+16) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 134 851 (+476) од.
спеціальна техніка – 4 535 (+7) од.
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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