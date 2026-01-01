За три дні до 48-річчя: на Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Резванюк

Сумна звістка знову надійшла з фронту на Волинь. Про втрату повідомили у Ковельській громаді."8 серпня 2026 року в районі населеного пункту Ставки Краматорського району Донецької області, у зоні бойових дій, загинув ковельчанин, солдат Олександр Євгенійович Резванюк (11.08.1978 р.н.) — гранатометник 1-го механізованого батальйону військової частини А1962. Його життя обірвалося за три дні до 48-річчя..." - йдеться у дописі на сторінці Ковельської міської ради.Прощання з воїном відбудеться у неділю, 16 серпня:11:00 — Божественна літургія у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;12:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Захисника на кладовищі у селі Зелена, де спочиває його батько.16 серпня у Ковельській громаді оголошено Днем жалоби.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.