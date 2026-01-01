За три дні до 48-річчя: на Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Резванюк
Сьогодні, 09:45
Сумна звістка знову надійшла з фронту на Волинь. Про втрату повідомили у Ковельській громаді.
"8 серпня 2026 року в районі населеного пункту Ставки Краматорського району Донецької області, у зоні бойових дій, загинув ковельчанин, солдат Олександр Євгенійович Резванюк (11.08.1978 р.н.) — гранатометник 1-го механізованого батальйону військової частини А1962. Його життя обірвалося за три дні до 48-річчя..." - йдеться у дописі на сторінці Ковельської міської ради.
Прощання з воїном відбудеться у неділю, 16 серпня:
11:00 — Божественна літургія у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на кладовищі у селі Зелена, де спочиває його батько.
16 серпня у Ковельській громаді оголошено Днем жалоби.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"8 серпня 2026 року в районі населеного пункту Ставки Краматорського району Донецької області, у зоні бойових дій, загинув ковельчанин, солдат Олександр Євгенійович Резванюк (11.08.1978 р.н.) — гранатометник 1-го механізованого батальйону військової частини А1962. Його життя обірвалося за три дні до 48-річчя..." - йдеться у дописі на сторінці Ковельської міської ради.
Прощання з воїном відбудеться у неділю, 16 серпня:
11:00 — Божественна літургія у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на кладовищі у селі Зелена, де спочиває його батько.
16 серпня у Ковельській громаді оголошено Днем жалоби.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За три дні до 48-річчя: на Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Резванюк
Сьогодні, 09:45
«Взяла з дому бабусину швейну машинку»: переселенка у Луцьку п'ятий рік шиє для військових
Сьогодні, 08:20
В МЗС роз'яснили ситуацію з «Резерв+» для українок в ЄС
Сьогодні, 07:15