За три дні до 48-річчя: на Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Резванюк

За три дні до 48-річчя: на Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Резванюк
Сумна звістка знову надійшла з фронту на Волинь. Про втрату повідомили у Ковельській громаді.

"8 серпня 2026 року в районі населеного пункту Ставки Краматорського району Донецької області, у зоні бойових дій, загинув ковельчанин, солдат Олександр Євгенійович Резванюк (11.08.1978 р.н.) — гранатометник 1-го механізованого батальйону військової частини А1962. Його життя обірвалося за три дні до 48-річчя..." - йдеться у дописі на сторінці Ковельської міської ради.

Прощання з воїном відбудеться у неділю, 16 серпня:
11:00 — Божественна літургія у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на кладовищі у селі Зелена, де спочиває його батько.

16 серпня у Ковельській громаді оголошено Днем жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Іван Резванюк, Волинь, Ковель, Донеччина, Краматорськ, Ставки, загибель, втрата
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