Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 19 серпня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,77 грн. Також зріс показник євро — на 3 копійки. Натомість злотий впав на 2 копійки.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,77 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,83 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,99 (-3 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,77 грн. Також зріс показник євро — на 3 копійки. Натомість злотий впав на 2 копійки.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,77 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,83 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,99 (-3 коп.).
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