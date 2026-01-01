Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,77 грн. Також зріс показник євро — на 3 копійки. Натомість злотий впав на 2 копійки.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,77 (+8 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,83 (+3 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,99 (-3 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 19 серпня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,77 грн. Також зріс показник євро — на 3 копійки. Натомість злотий впав на 2 копійки.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,77 (+8 коп.)Курс євро1 євро — 51,83 (+3 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,99 (-3 коп.).

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