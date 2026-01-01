Чи очікувати магнітні бурі 19 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У середу, 19 серпня 2026 року, на Землі очікується середня геомагнітна активність.
Як повідомляють у Meteoprog, магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані, проте на Землі магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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Як повідомляють у Meteoprog, магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані, проте на Землі магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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