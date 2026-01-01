Реактивні «Шахеди» РФ уперше долетіли до заходу України





Про це повідомляє



Реактивні "Шахеди" атакують захід України



Дрони з реактивними двигунами летіли над:



Вінниччиною,

Тернопільщиною,

Рівненщиною,

Волинню.



Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).



Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську у Дубно.



Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".



Рекордна відстань



Раніше вважалося, що робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів. Тому вони найчастіше атакували прифронтові і прикордонні території:



Київської,

Чернігівської,

Харківської,

Одеської,

Сумської,

Полтавської,

Дніпропетровської областей.



Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.



У випадку керованого по меш-системі БпЛА ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор кожні 100 кілометрів.



"Ймовірно, Росія також прагне цілеспрямовано використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для ударів по більш глибоких районах заходу України", - повідомляло напередодні The Telegraph.



Деталі атаки реактивного дрона



Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:



фактично пройдений шлях: близько 850-920 кілометрів (з урахуванням маневрування);

глибина проникнення - 720+ кілометрів по прямій від точки запуску вглиб України.



Для чого це було зроблено ворогом:



Показати, що реактивні апарати здатні долати позначку в 900+ кілометрів реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України.



Проліт транзитом через південні, центральні та західні області - маршрут був заздалегідь прорахований, щоб оминути українські ЗРК.



Висока швидкість реактивного двигуна (понад 400-600 км/год) суттєво зменшує шанси на знищення дрона стрілецькою зброєю чи великокаліберними кулеметами. "Класичні" МВГ - мало допоможуть.



Тож Росія активно:



модифікує засоби нападу,

розширює радіус дії реактивних БПЛА,

вдосконалює тактику маневрування, долітаючи в глибокий тил.



Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні реактивні дрони вперше досягли заходу України. Вони пролетіли близько 900 кілометрів від місця запуску.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram, BBC News Україна та єРадар у Telegram.Дрони з реактивними двигунами летіли над:Вінниччиною,Тернопільщиною,Рівненщиною,Волинню.Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську у Дубно.Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".Раніше вважалося, що робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів. Тому вони найчастіше атакували прифронтові і прикордонні території:Київської,Чернігівської,Харківської,Одеської,Сумської,Полтавської,Дніпропетровської областей.Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.У випадку керованого по меш-системі БпЛА ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор кожні 100 кілометрів."Ймовірно, Росія також прагне цілеспрямовано використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для ударів по більш глибоких районах заходу України", - повідомляло напередодні The Telegraph.Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:фактично пройдений шлях: близько 850-920 кілометрів (з урахуванням маневрування);глибина проникнення - 720+ кілометрів по прямій від точки запуску вглиб України.Для чого це було зроблено ворогом:Показати, що реактивні апарати здатні долати позначку в 900+ кілометрів реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України.Проліт транзитом через південні, центральні та західні області - маршрут був заздалегідь прорахований, щоб оминути українські ЗРК.Висока швидкість реактивного двигуна (понад 400-600 км/год) суттєво зменшує шанси на знищення дрона стрілецькою зброєю чи великокаліберними кулеметами. "Класичні" МВГ - мало допоможуть.Тож Росія активно:модифікує засоби нападу,розширює радіус дії реактивних БПЛА,вдосконалює тактику маневрування, долітаючи в глибокий тил.Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.

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