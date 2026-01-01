Реактивні «Шахеди» РФ уперше долетіли до заходу України
18 серпня, 23:19
Сьогодні реактивні дрони вперше досягли заходу України. Вони пролетіли близько 900 кілометрів від місця запуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram, BBC News Україна та єРадар у Telegram.
Реактивні "Шахеди" атакують захід України
Дрони з реактивними двигунами летіли над:
Вінниччиною,
Тернопільщиною,
Рівненщиною,
Волинню.
Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).
Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську у Дубно.
Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".
Рекордна відстань
Раніше вважалося, що робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів. Тому вони найчастіше атакували прифронтові і прикордонні території:
Київської,
Чернігівської,
Харківської,
Одеської,
Сумської,
Полтавської,
Дніпропетровської областей.
Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.
У випадку керованого по меш-системі БпЛА ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор кожні 100 кілометрів.
"Ймовірно, Росія також прагне цілеспрямовано використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для ударів по більш глибоких районах заходу України", - повідомляло напередодні The Telegraph.
Деталі атаки реактивного дрона
Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:
фактично пройдений шлях: близько 850-920 кілометрів (з урахуванням маневрування);
глибина проникнення - 720+ кілометрів по прямій від точки запуску вглиб України.
Для чого це було зроблено ворогом:
Показати, що реактивні апарати здатні долати позначку в 900+ кілометрів реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України.
Проліт транзитом через південні, центральні та західні області - маршрут був заздалегідь прорахований, щоб оминути українські ЗРК.
Висока швидкість реактивного двигуна (понад 400-600 км/год) суттєво зменшує шанси на знищення дрона стрілецькою зброєю чи великокаліберними кулеметами. "Класичні" МВГ - мало допоможуть.
Тож Росія активно:
модифікує засоби нападу,
розширює радіус дії реактивних БПЛА,
вдосконалює тактику маневрування, долітаючи в глибокий тил.
Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram, BBC News Україна та єРадар у Telegram.
Реактивні "Шахеди" атакують захід України
Дрони з реактивними двигунами летіли над:
Вінниччиною,
Тернопільщиною,
Рівненщиною,
Волинню.
Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).
Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську у Дубно.
Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".
Рекордна відстань
Раніше вважалося, що робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів. Тому вони найчастіше атакували прифронтові і прикордонні території:
Київської,
Чернігівської,
Харківської,
Одеської,
Сумської,
Полтавської,
Дніпропетровської областей.
Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.
У випадку керованого по меш-системі БпЛА ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор кожні 100 кілометрів.
"Ймовірно, Росія також прагне цілеспрямовано використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для ударів по більш глибоких районах заходу України", - повідомляло напередодні The Telegraph.
Деталі атаки реактивного дрона
Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:
фактично пройдений шлях: близько 850-920 кілометрів (з урахуванням маневрування);
глибина проникнення - 720+ кілометрів по прямій від точки запуску вглиб України.
Для чого це було зроблено ворогом:
Показати, що реактивні апарати здатні долати позначку в 900+ кілометрів реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України.
Проліт транзитом через південні, центральні та західні області - маршрут був заздалегідь прорахований, щоб оминути українські ЗРК.
Висока швидкість реактивного двигуна (понад 400-600 км/год) суттєво зменшує шанси на знищення дрона стрілецькою зброєю чи великокаліберними кулеметами. "Класичні" МВГ - мало допоможуть.
Тож Росія активно:
модифікує засоби нападу,
розширює радіус дії реактивних БПЛА,
вдосконалює тактику маневрування, долітаючи в глибокий тил.
Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.
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