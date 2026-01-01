Реактивні «Шахеди» РФ уперше долетіли до заходу України

Реактивні «Шахеди» РФ уперше долетіли до заходу України
Сьогодні реактивні дрони вперше досягли заходу України. Вони пролетіли близько 900 кілометрів від місця запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram, BBC News Україна та єРадар у Telegram.

Реактивні "Шахеди" атакують захід України

Дрони з реактивними двигунами летіли над:

Вінниччиною,
Тернопільщиною,
Рівненщиною,
Волинню.

Так, о 17.55 Повітряні сили повідомили, що дрон летить через Вінниччину у напрямку Хмельниччини (Нова Ушиця/Дунаївці).

Через пів години реактивний БпЛА пролетів через Тернопільську у Дубно.

Пізніше голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області збито повітряну ціль - ймовірно, той самий реактивний "Шахед".

Рекордна відстань

Раніше вважалося, що робоча дистанція реактивних дронів - до 500 кілометрів. Тому вони найчастіше атакували прифронтові і прикордонні території:

Київської,
Чернігівської,
Харківської,
Одеської,
Сумської,
Полтавської,
Дніпропетровської областей.

Це вперше, коли реактивні дрони долетіли так далеко.

У випадку керованого по меш-системі БпЛА ця відстань може збільшуватися. Проте тоді для роботи дрона потрібен ретранслятор кожні 100 кілометрів.

"Ймовірно, Росія також прагне цілеспрямовано використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для ударів по більш глибоких районах заходу України", - повідомляло напередодні The Telegraph.

Деталі атаки реактивного дрона

Telegram-канал єРадар проаналізував, як саме летів дрон з реактивним двигуном, який запустили з Криму:

фактично пройдений шлях: близько 850-920 кілометрів (з урахуванням маневрування);
глибина проникнення - 720+ кілометрів по прямій від точки запуску вглиб України.

Для чого це було зроблено ворогом:

Показати, що реактивні апарати здатні долати позначку в 900+ кілометрів реального пробігу. У зоні потенційного ураження перебуває абсолютно вся територія України.

Проліт транзитом через південні, центральні та західні області - маршрут був заздалегідь прорахований, щоб оминути українські ЗРК.

Висока швидкість реактивного двигуна (понад 400-600 км/год) суттєво зменшує шанси на знищення дрона стрілецькою зброєю чи великокаліберними кулеметами. "Класичні" МВГ - мало допоможуть.

Тож Росія активно:

модифікує засоби нападу,
розширює радіус дії реактивних БПЛА,
вдосконалює тактику маневрування, долітаючи в глибокий тил.

Реактивні керовані дрони становлять загрозу також і для заходу України, роблять висновок монітори.

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Теги: війна, росія, Путін
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