У Луцьку з’явилася старовинна ікона, яку врятували від знищення під час радянських гонінь

У Луцьку з’явилася старовинна ікона, яку врятували від знищення під час радянських гонінь
У луцькому храмі Святителя Йоана Богослова, відомому як Замкова церква, зберігатиметься старовинний образ Успіння Діви Марії XIX століття.

Ікону храму передала директорка Художнього музею в Луцькому замку, заслужена працівниця культури України Зоя Навроцька. За повідомленням Волинської єпархії ПЦУ, святиню передали на свято Успіння Богородиці. Після вечірні з виносом плащаниці Пресвятої Богородиці віряни вже могли помолитися перед образом, передає "Конкурент".

Ікона має непросту історію. За словами Зої Навроцької, її бабуся врятувала святиню у 1920–1930-х роках із церкви в селі Малі Мацевичі на Хмельниччині. Храм згодом спалили під час радянських богоборчих гонінь.

Після порятунку образ зберігався у Луцьку в родині Анни Кравчук, а згодом перейшов до сім’ї Навроцьких. Таким чином, ікона десятиліттями залишалася у приватному зібранні та пережила період, коли знищували храми й церковні святині.

Тепер родина вирішила передати образ до храму, аби він не просто зберігався, а став доступним для вірян.

Старовинна ікона XIX століття таким чином повернулася до сакрального простору – після майже століття зберігання в родині, яка свого часу врятувала її від знищення.

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Теги: Ікона, Волинь
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