У Луцьку з’явилася старовинна ікона, яку врятували від знищення під час радянських гонінь





Ікону храму передала директорка Художнього музею в Луцькому замку, заслужена працівниця культури України Зоя Навроцька. За повідомленням Волинської єпархії ПЦУ, святиню передали на свято Успіння Богородиці. Після вечірні з виносом плащаниці Пресвятої Богородиці віряни вже могли помолитися перед образом, передає



Ікона має непросту історію. За словами Зої Навроцької, її бабуся врятувала святиню у 1920–1930-х роках із церкви в селі Малі Мацевичі на Хмельниччині. Храм згодом спалили під час радянських богоборчих гонінь.



Після порятунку образ зберігався у Луцьку в родині Анни Кравчук, а згодом перейшов до сім’ї Навроцьких. Таким чином, ікона десятиліттями залишалася у приватному зібранні та пережила період, коли знищували храми й церковні святині.



Тепер родина вирішила передати образ до храму, аби він не просто зберігався, а став доступним для вірян.



Старовинна ікона XIX століття таким чином повернулася до сакрального простору – після майже століття зберігання в родині, яка свого часу врятувала її від знищення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькому храмі Святителя Йоана Богослова, відомому як Замкова церква, зберігатиметься старовинний образ Успіння Діви Марії XIX століття.Ікону храму передала директорка Художнього музею в Луцькому замку, заслужена працівниця культури України. За повідомленням Волинської єпархії ПЦУ, святиню передали на свято Успіння Богородиці. Після вечірні з виносом плащаниці Пресвятої Богородиці віряни вже могли помолитися перед образом, передає "Конкурент" Ікона має непросту історію. За словами Зої Навроцької, її бабуся врятувала святиню у 1920–1930-х роках із церкви в селі Малі Мацевичі на Хмельниччині. Храм згодом спалили під час радянських богоборчих гонінь.Після порятунку образ зберігався у Луцьку в родині Анни Кравчук, а згодом перейшов до сім’ї Навроцьких. Таким чином, ікона десятиліттями залишалася у приватному зібранні та пережила період, коли знищували храми й церковні святині.Тепер родина вирішила передати образ до храму, аби він не просто зберігався, а став доступним для вірян.Старовинна ікона XIX століття таким чином повернулася до сакрального простору – після майже століття зберігання в родині, яка свого часу врятувала її від знищення.

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