Роки невідомості: на війні загинув Герой з Волині Юрій Засєкін
Сьогодні, 21:15
Захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, у бою за Батьківщину героїчно загинув воїн Засєкін Юрій Миколайович (20.03.1976 року народження), з села Боровичі.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"Юрій Миколайович був солдатом, водієм гранатометного взводу 1 механізованого батальйону. Вірний військовій присязі, він до останнього подиху виконував бойове завдання з виявлення та знищення сил противника.
Його життя обірвалося 3 листопада 2022 року в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти, проте, на жаль, найгірші побоювання підтвердилися.
Про дату, час зустрічі Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Колківській громаді.
"Юрій Миколайович був солдатом, водієм гранатометного взводу 1 механізованого батальйону. Вірний військовій присязі, він до останнього подиху виконував бойове завдання з виявлення та знищення сил противника.
Його життя обірвалося 3 листопада 2022 року в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти, проте, на жаль, найгірші побоювання підтвердилися.
Про дату, час зустрічі Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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