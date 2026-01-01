Роки невідомості: на війні загинув Герой з Волині Юрій Засєкін

Захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, у бою за Батьківщину героїчно загинув воїн(20.03.1976 року народження), з села Боровичі.Про це повідомили у Колківській громаді."Юрій Миколайович був солдатом, водієм гранатометного взводу 1 механізованого батальйону. Вірний військовій присязі, він до останнього подиху виконував бойове завдання з виявлення та знищення сил противника.Його життя обірвалося 3 листопада 2022 року в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти, проте, на жаль, найгірші побоювання підтвердилися.Про дату, час зустрічі Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя.