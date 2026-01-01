Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 19 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 серпня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 серпня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.
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