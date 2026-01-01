Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 19 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 19 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 19 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 19 серпня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через спеку Волинь може недоотримати до 40% урожаю картоплі
Сьогодні, 20:38
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
Безоплатні стоматологічні послуги для захисників: де волиняни можуть пройти діагностику та лікування
Сьогодні, 19:08
Скільки на Волині навчальних закладів не мають укриттів
Сьогодні, 18:08
Хмара стане міністром оборони офіційно
Сьогодні, 17:11
Медіа
відео
1/8