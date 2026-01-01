Скільки на Волині навчальних закладів не мають укриттів





На Волині функціонує 1021 заклад освіти (дошкільної та загальної середньої). Понад тисяча з них працюватимуть в очному або змішаному форматі, оскільки там є облаштовані укриття, повідомив під час брифінгу начальник управління освіти Волинської ОВА Роман Поліщук.



Утім, 14 закладів в області (переважно малокомплектні школи, де навчається до 100 дітей) не мають власних підземних сховищ. Частина дітей навчатиметься онлайн, а частину будуть підвозити в інші навчальні заклади.



Навчальний рік розпочнуть онлайн у Маневицькій громаді школярі у Великоведмезькій гімназії (34 учні) та Хряській початковій школі (17 учнів). В інших закладах територіальні громади або готують укриття, або ж організовують доїзд учнів до сусідніх шкіл. До прикладу, возитимуть учнів у Іваничівській, Любешівській, Камінь-Каширській громадах.



Найбільшим закладом без власного укриття залишається гімназія № 9 у Ковелі (219 учнів). Зараз там триває будівництво нового сховища, яке планують завершити у 2027 році. Як повідомив misto.media заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев, укриття в школі активно будується і його планують завершити у найкоротші терміни, щоб учні змогли повноцінно навчатися офлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учнів шкіл та вихованців садочків, де немає укриттів, возитимуть до інших навчальних закладів. Але у двох школах області буде дистанційне навчання, пише misto.media На Волині функціонує 1021 заклад освіти (дошкільної та загальної середньої). Понад тисяча з них працюватимуть в очному або змішаному форматі, оскільки там є облаштовані укриття, повідомив під час брифінгу начальник управління освіти Волинської ОВАУтім, 14 закладів в області (переважно малокомплектні школи, де навчається до 100 дітей) не мають власних підземних сховищ. Частина дітей навчатиметься онлайн, а частину будуть підвозити в інші навчальні заклади.Навчальний рік розпочнуть онлайн у Маневицькій громаді школярі у Великоведмезькій гімназії (34 учні) та Хряській початковій школі (17 учнів). В інших закладах територіальні громади або готують укриття, або ж організовують доїзд учнів до сусідніх шкіл. До прикладу, возитимуть учнів у Іваничівській, Любешівській, Камінь-Каширській громадах.Найбільшим закладом без власного укриття залишається гімназія № 9 у Ковелі (219 учнів). Зараз там триває будівництво нового сховища, яке планують завершити у 2027 році. Як повідомив misto.media заступник Ковельського міського голови, укриття в школі активно будується і його планують завершити у найкоротші терміни, щоб учні змогли повноцінно навчатися офлайн.

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