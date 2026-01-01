Безоплатні стоматологічні послуги для захисників: де волиняни можуть пройти діагностику та лікування





Станом на серпень 2025 року на Волині захисникам надали послуг із зуболікування та зубопротезування на загальну суму 25,9 мільйона гривень, про це розповів Юрій Легкодух.



З його слів, нині на Волині 15 закладів охорони здоров'я надають стоматологічну допомогу за пакетом 67, загалом це 16 місць, де захисники можуть отримати безоплатне зуболікування. За пакетом 66 послуги із зубопротезування доступні у п'яти закладах області.



Скористатися програмою можуть ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у бойових діях, а також військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій. Отримати послугу може і військовослужбовець, який ще не оформив відповідний статус, — для цього потрібно надати довідку про участь у заходах із забезпечення оборони України.



Де на Волині можна отримати безоплатне зуболікування:



КП «Володимирська стоматологічна поліклініка» м. Володимир, вул. Драгоманова, 41;



КНП «Горохівська стоматологічна поліклініка» м. Горохів, вул. Паркова, 11а;



КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» м. Нововолинськ, мкр-н Шахтарський, 40;



КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 6 та просп. Волі, 39;



КП «Волинська обласна стоматологічна поліклініка» м. Луцьк, просп. Відродження, 51;



КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ» м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43;



КНП «Ковельське МТМО» м. Ковель, вул. Незалежності, 75;



КНП «Локачинська лікарня» смт Локачі, вул. Франка, 19;



КП «Волинська обласна клінічна лікарня» м. Луцьк, просп. Грушевського, 21;



КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» м. Луцьк, вул. Стефаника, 3А;



КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» смт Любешів, вул. Незалежності, 3;



КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» смт Маневичі, вул. Незалежності, 1;



КНП «Іваничівська багатопрофільна лікарня» смт Іваничі, вул. Грушевського, 45;



КНП «Шацька лікарня» смт Шацьк, вул. Героїв України, 53б;



ДУ «ТМО МВС України по Волинській області» м. Луцьк, вул. Державності, 114Б.



Де можна безоплатно зробити зубопротезування:



КП «Володимирська стоматологічна поліклініка» м. Володимир, вул. Драгоманова, 41;



КНП «Горохівська стоматологічна поліклініка» м. Горохів, вул. Паркова, 11а;



КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» м. Нововолинськ, мкр-н Шахтарський, 40;



КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 6 та просп. Волі, 39;



КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» м. Луцьк, вул. Стефаника, 3А.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Програма зуболікування та зубопротезування для захисників діє в Україні з 2024 року. Військові та ветерани можуть безоплатно отримати консультації, діагностику та лікування.Станом на серпень 2025 року на Волині захисникам надали послуг із зуболікування та зубопротезування на загальну суму 25,9 мільйона гривень, про це розповів Суспільному начальник обласного управління охорони здоров'яЗ його слів, нині на Волині 15 закладів охорони здоров'я надають стоматологічну допомогу за пакетом 67, загалом це 16 місць, де захисники можуть отримати безоплатне зуболікування. За пакетом 66 послуги із зубопротезування доступні у п'яти закладах області.Скористатися програмою можуть ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у бойових діях, а також військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій. Отримати послугу може і військовослужбовець, який ще не оформив відповідний статус, — для цього потрібно надати довідку про участь у заходах із забезпечення оборони України.КП «Володимирська стоматологічна поліклініка» м. Володимир, вул. Драгоманова, 41;КНП «Горохівська стоматологічна поліклініка» м. Горохів, вул. Паркова, 11а;КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» м. Нововолинськ, мкр-н Шахтарський, 40;КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 6 та просп. Волі, 39;КП «Волинська обласна стоматологічна поліклініка» м. Луцьк, просп. Відродження, 51;КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ» м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43;КНП «Ковельське МТМО» м. Ковель, вул. Незалежності, 75;КНП «Локачинська лікарня» смт Локачі, вул. Франка, 19;КП «Волинська обласна клінічна лікарня» м. Луцьк, просп. Грушевського, 21;КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» м. Луцьк, вул. Стефаника, 3А;КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» смт Любешів, вул. Незалежності, 3;КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» смт Маневичі, вул. Незалежності, 1;КНП «Іваничівська багатопрофільна лікарня» смт Іваничі, вул. Грушевського, 45;КНП «Шацька лікарня» смт Шацьк, вул. Героїв України, 53б;ДУ «ТМО МВС України по Волинській області» м. Луцьк, вул. Державності, 114Б.КП «Володимирська стоматологічна поліклініка» м. Володимир, вул. Драгоманова, 41;КНП «Горохівська стоматологічна поліклініка» м. Горохів, вул. Паркова, 11а;КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» м. Нововолинськ, мкр-н Шахтарський, 40;КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 6 та просп. Волі, 39;КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» м. Луцьк, вул. Стефаника, 3А.

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