Через спеку Волинь може недоотримати до 40% урожаю картоплі





Про це під час польової демонстрації сортів у селі Усичі Луцького району розповів голова фермерського господарства «Еко-Тур» Василь Аршулік.



За його словами, високі температури суттєво послабили рослини, що безпосередньо позначилося на формуванні бульб. «У наших умовах недобір становитиме близько 40%», – зазначив фермер.



Водночас окремі сорти продемонстрували кращу стійкість до стресових умов. Зокрема, серед лідерів за результатами контрольного викопування шести кущів були французькі Atoll та Elodie, а також Larissa. Їхня продуктивність становила відповідно 5,4 кг, 5,75 кг та 5,15 кг із шести кущів.



Фахівці галузі зазначають, що поряд із кліматичними ризиками значних втрат урожаю завдають вірусні хвороби. За оцінками спеціалістів, вони можуть знижувати врожайність ще на 30–40%.



Одним із ключових способів зменшення таких ризиків називають використання якісного добазового та базового насіння.



Крім того, в області планують використовувати автоматизовану теплицю з дистанційним контролем клімату для вирощування оздоровленого посадкового матеріалу, що має сприяти підвищенню якості насіння та стабільності врожаїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тривала літня спека негативно позначилася на стані картопляних насаджень у Волинській області. Через несприятливі погодні умови місцеві господарства очікують недобір урожаю приблизно на 40% порівняно із запланованими показниками, пише AgroTimes Про це під час польової демонстрації сортів у селі Усичі Луцького району розповів голова фермерського господарства «Еко-Тур»За його словами, високі температури суттєво послабили рослини, що безпосередньо позначилося на формуванні бульб. «У наших умовах недобір становитиме близько 40%», – зазначив фермер.Водночас окремі сорти продемонстрували кращу стійкість до стресових умов. Зокрема, серед лідерів за результатами контрольного викопування шести кущів були французькі Atoll та Elodie, а також Larissa. Їхня продуктивність становила відповідно 5,4 кг, 5,75 кг та 5,15 кг із шести кущів.Фахівці галузі зазначають, що поряд із кліматичними ризиками значних втрат урожаю завдають вірусні хвороби. За оцінками спеціалістів, вони можуть знижувати врожайність ще на 30–40%.Одним із ключових способів зменшення таких ризиків називають використання якісного добазового та базового насіння.Крім того, в області планують використовувати автоматизовану теплицю з дистанційним контролем клімату для вирощування оздоровленого посадкового матеріалу, що має сприяти підвищенню якості насіння та стабільності врожаїв.

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