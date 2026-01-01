Користувалося без орендної плати: підприємство відшкодує понад пів мільйона гривень за землю

Користувалося без орендної плати: підприємство відшкодує понад пів мільйона гривень за землю
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури до промислового підприємства про стягнення до місцевого бюджету Мар’янівської селищної ради коштів за користування земельними ділянками комунальної власності.

Про це інформує Волинська обласна прокупатура.

Встановлено, що у період 2021–2026 років підприємство використовувало земельні ділянки комунальної власності під виробничими потужностями заводу загальною площею 84 га без укладення договорів оренди землі та внесення орендної плати.

Суд погодився з доводами прокурорів та стягнув із підприємства 554 тис. грн недоотриманої місцевим бюджетом орендної плати за землю, а також штрафні санкції за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання.

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Теги: суд, покарання
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