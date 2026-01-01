Оренда житла у містах Волині: у Луцьку десятки варіантів, у Володимирі — лише один





Журналісти



Луцьк



Найбільший вибір орендованого житла серед чотирьох міст у Луцьку. В актуальних оголошеннях є понад 60 пропозицій однокімнатних квартир та понад 40 двокімнатних.



Ціни на однокімнатні квартири стартують приблизно від 8 тисяч гривень і в окремих оголошеннях сягають 22 тисяч гривень. Варіанти у межах 8–15 тисяч гривень можна знайти, зокрема, в районах Центру, Відродження, Північного ринку та Красного.



Дорожчі однокімнатні квартири, які коштують 15–22 тисячі гривень переважно розташовані у новобудовах та сучасних житлових комплексах. Серед районів, де трапляються такі пропозиції: Київський майдан, Відродження та центр міста.



Двокімнатних квартир в актуальних оголошеннях понад 40. Їхня вартість починається приблизно від 10 тисяч гривень, а в окремих випадках перевищує 30 тисяч.



Квартири за 10–15 тисяч гривень є, зокрема, в районі проспекту Волі, центру, Яровиці, 40-го кварталу та Київського майдану. Водночас за житло вартістю 17–30 тисяч гривень і більше пропонують квартири в районі Київського майдану, «Там-Таму», проспекту Волі та на прилеглих до центру вулицях.



Ковель



У Ковелі пропозицій довгострокової оренди значно менше. Серед актуальних оголошень ми знайшли 10 пропозицій однокімнатних квартир. Їхня вартість коливається від 6 до 20 тисяч гривень. Варіанти за нижчою ціною є, зокрема, в районі центру, Паркового кварталу та Льонзаводу. Двокімнатні квартири коштують приблизно 8–20 тисяч гривень.



Пропозиції у межах 8–12 тисяч гривень можна знайти в районі Відродження, на Володимирській та Вітовського. Дорожчі варіанти в діапазоні 13–20 тисяч гривень трапляються на цих же вулицях, а також ближче до центру та Сільмашу.



Нововолинськ та Володимир



У Нововолинську актуальних пропозицій оренди ще менше. Під час моніторингу ми знайшли лише три оголошення. Двокімнатну квартиру в районі центру пропонують за 16 тисяч гривень. Чотирикімнатна квартира у 15-му мікрорайоні коштує 15 тисяч гривень, а трикімнатна квартира на вулиці Сонячній — 18 тисяч гривень.



Таким чином, серед знайдених пропозицій ціни становлять від 15 до 18 тисяч гривень.



У Володимирі під час моніторингу ми знайшли лише одну актуальну пропозицію. Йдеться про трикімнатну квартиру за 13 тисяч гривень у районі центру, ближче до АТБ. В оголошенні зазначено, що квартира розрахована максимум на двох людей.



Найбільший вибір орендованого житла наразі має Луцьк — тут доступні десятки однокімнатних і двокімнатних квартир у різних районах та цінових категоріях. У Ковелі пропозицій менше, а в Нововолинську та Володимирі актуальних оголошень значно менше.



При цьому вартість житла залежить не лише від міста. На ціну впливають район, кількість кімнат, стан квартири, тип будинку, площа, а також наявність меблів і побутової техніки.



Моніторинг проводили за актуальними оголошеннями довгострокової оренди; ціни в матеріалі — це вартість, яку вказують власники або орендодавці в оголошеннях, а не середня фактична ціна укладених договорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вартість довгострокової оренди квартир суттєво різниться залежно від міста, району та кількості кімнат. Найбільший вибір житла нині у Луцьку, де доступні десятки актуальних пропозицій, тоді як у Володимирі під час моніторингу знайшли лише одну. Найдешевші варіанти стартують від 6 тисяч гривень на місяць, а найдорожчі перевищують 30 тисяч.Журналісти ВСН проаналізували актуальні оголошення про довгострокову оренду квартир та з’ясували, скільки нині просять за однокімнатне, двокімнатне й більше житло у чотирьох містах Волині.Найбільший вибір орендованого житла серед чотирьох міст у Луцьку. В актуальних оголошеннях є понад 60 пропозицій однокімнатних квартир та понад 40 двокімнатних.Ціни на однокімнатні квартири стартують приблизно від 8 тисяч гривень і в окремих оголошеннях сягають 22 тисяч гривень. Варіанти у межах 8–15 тисяч гривень можна знайти, зокрема, в районах Центру, Відродження, Північного ринку та Красного.Дорожчі однокімнатні квартири, які коштують 15–22 тисячі гривень переважно розташовані у новобудовах та сучасних житлових комплексах. Серед районів, де трапляються такі пропозиції: Київський майдан, Відродження та центр міста.Двокімнатних квартир в актуальних оголошеннях понад 40. Їхня вартість починається приблизно від 10 тисяч гривень, а в окремих випадках перевищує 30 тисяч.Квартири за 10–15 тисяч гривень є, зокрема, в районі проспекту Волі, центру, Яровиці, 40-го кварталу та Київського майдану. Водночас за житло вартістю 17–30 тисяч гривень і більше пропонують квартири в районі Київського майдану, «Там-Таму», проспекту Волі та на прилеглих до центру вулицях.У Ковелі пропозицій довгострокової оренди значно менше. Серед актуальних оголошень ми знайшли 10 пропозицій однокімнатних квартир. Їхня вартість коливається від 6 до 20 тисяч гривень. Варіанти за нижчою ціною є, зокрема, в районі центру, Паркового кварталу та Льонзаводу. Двокімнатні квартири коштують приблизно 8–20 тисяч гривень.Пропозиції у межах 8–12 тисяч гривень можна знайти в районі Відродження, на Володимирській та Вітовського. Дорожчі варіанти в діапазоні 13–20 тисяч гривень трапляються на цих же вулицях, а також ближче до центру та Сільмашу.У Нововолинську актуальних пропозицій оренди ще менше. Під час моніторингу ми знайшли лише три оголошення. Двокімнатну квартиру в районі центру пропонують за 16 тисяч гривень. Чотирикімнатна квартира у 15-му мікрорайоні коштує 15 тисяч гривень, а трикімнатна квартира на вулиці Сонячній — 18 тисяч гривень.Таким чином, серед знайдених пропозицій ціни становлять від 15 до 18 тисяч гривень.У Володимирі під час моніторингу ми знайшли лише одну актуальну пропозицію. Йдеться про трикімнатну квартиру за 13 тисяч гривень у районі центру, ближче до АТБ. В оголошенні зазначено, що квартира розрахована максимум на двох людей.Найбільший вибір орендованого житла наразі має Луцьк — тут доступні десятки однокімнатних і двокімнатних квартир у різних районах та цінових категоріях. У Ковелі пропозицій менше, а в Нововолинську та Володимирі актуальних оголошень значно менше.При цьому вартість житла залежить не лише від міста. На ціну впливають район, кількість кімнат, стан квартири, тип будинку, площа, а також наявність меблів і побутової техніки.Моніторинг проводили за актуальними оголошеннями довгострокової оренди; ціни в матеріалі — це вартість, яку вказують власники або орендодавці в оголошеннях, а не середня фактична ціна укладених договорів.

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