Оренда житла у містах Волині: у Луцьку десятки варіантів, у Володимирі — лише один
18 серпня, 22:43
На Волині вартість довгострокової оренди квартир суттєво різниться залежно від міста, району та кількості кімнат. Найбільший вибір житла нині у Луцьку, де доступні десятки актуальних пропозицій, тоді як у Володимирі під час моніторингу знайшли лише одну. Найдешевші варіанти стартують від 6 тисяч гривень на місяць, а найдорожчі перевищують 30 тисяч.
Журналісти ВСН проаналізували актуальні оголошення про довгострокову оренду квартир та з’ясували, скільки нині просять за однокімнатне, двокімнатне й більше житло у чотирьох містах Волині.
Луцьк
Найбільший вибір орендованого житла серед чотирьох міст у Луцьку. В актуальних оголошеннях є понад 60 пропозицій однокімнатних квартир та понад 40 двокімнатних.
Ціни на однокімнатні квартири стартують приблизно від 8 тисяч гривень і в окремих оголошеннях сягають 22 тисяч гривень. Варіанти у межах 8–15 тисяч гривень можна знайти, зокрема, в районах Центру, Відродження, Північного ринку та Красного.
Дорожчі однокімнатні квартири, які коштують 15–22 тисячі гривень переважно розташовані у новобудовах та сучасних житлових комплексах. Серед районів, де трапляються такі пропозиції: Київський майдан, Відродження та центр міста.
Двокімнатних квартир в актуальних оголошеннях понад 40. Їхня вартість починається приблизно від 10 тисяч гривень, а в окремих випадках перевищує 30 тисяч.
Квартири за 10–15 тисяч гривень є, зокрема, в районі проспекту Волі, центру, Яровиці, 40-го кварталу та Київського майдану. Водночас за житло вартістю 17–30 тисяч гривень і більше пропонують квартири в районі Київського майдану, «Там-Таму», проспекту Волі та на прилеглих до центру вулицях.
Ковель
У Ковелі пропозицій довгострокової оренди значно менше. Серед актуальних оголошень ми знайшли 10 пропозицій однокімнатних квартир. Їхня вартість коливається від 6 до 20 тисяч гривень. Варіанти за нижчою ціною є, зокрема, в районі центру, Паркового кварталу та Льонзаводу. Двокімнатні квартири коштують приблизно 8–20 тисяч гривень.
Пропозиції у межах 8–12 тисяч гривень можна знайти в районі Відродження, на Володимирській та Вітовського. Дорожчі варіанти в діапазоні 13–20 тисяч гривень трапляються на цих же вулицях, а також ближче до центру та Сільмашу.
Нововолинськ та Володимир
У Нововолинську актуальних пропозицій оренди ще менше. Під час моніторингу ми знайшли лише три оголошення. Двокімнатну квартиру в районі центру пропонують за 16 тисяч гривень. Чотирикімнатна квартира у 15-му мікрорайоні коштує 15 тисяч гривень, а трикімнатна квартира на вулиці Сонячній — 18 тисяч гривень.
Таким чином, серед знайдених пропозицій ціни становлять від 15 до 18 тисяч гривень.
У Володимирі під час моніторингу ми знайшли лише одну актуальну пропозицію. Йдеться про трикімнатну квартиру за 13 тисяч гривень у районі центру, ближче до АТБ. В оголошенні зазначено, що квартира розрахована максимум на двох людей.
Найбільший вибір орендованого житла наразі має Луцьк — тут доступні десятки однокімнатних і двокімнатних квартир у різних районах та цінових категоріях. У Ковелі пропозицій менше, а в Нововолинську та Володимирі актуальних оголошень значно менше.
При цьому вартість житла залежить не лише від міста. На ціну впливають район, кількість кімнат, стан квартири, тип будинку, площа, а також наявність меблів і побутової техніки.
Моніторинг проводили за актуальними оголошеннями довгострокової оренди; ціни в матеріалі — це вартість, яку вказують власники або орендодавці в оголошеннях, а не середня фактична ціна укладених договорів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти ВСН проаналізували актуальні оголошення про довгострокову оренду квартир та з’ясували, скільки нині просять за однокімнатне, двокімнатне й більше житло у чотирьох містах Волині.
Луцьк
Найбільший вибір орендованого житла серед чотирьох міст у Луцьку. В актуальних оголошеннях є понад 60 пропозицій однокімнатних квартир та понад 40 двокімнатних.
Ціни на однокімнатні квартири стартують приблизно від 8 тисяч гривень і в окремих оголошеннях сягають 22 тисяч гривень. Варіанти у межах 8–15 тисяч гривень можна знайти, зокрема, в районах Центру, Відродження, Північного ринку та Красного.
Дорожчі однокімнатні квартири, які коштують 15–22 тисячі гривень переважно розташовані у новобудовах та сучасних житлових комплексах. Серед районів, де трапляються такі пропозиції: Київський майдан, Відродження та центр міста.
Двокімнатних квартир в актуальних оголошеннях понад 40. Їхня вартість починається приблизно від 10 тисяч гривень, а в окремих випадках перевищує 30 тисяч.
Квартири за 10–15 тисяч гривень є, зокрема, в районі проспекту Волі, центру, Яровиці, 40-го кварталу та Київського майдану. Водночас за житло вартістю 17–30 тисяч гривень і більше пропонують квартири в районі Київського майдану, «Там-Таму», проспекту Волі та на прилеглих до центру вулицях.
Ковель
У Ковелі пропозицій довгострокової оренди значно менше. Серед актуальних оголошень ми знайшли 10 пропозицій однокімнатних квартир. Їхня вартість коливається від 6 до 20 тисяч гривень. Варіанти за нижчою ціною є, зокрема, в районі центру, Паркового кварталу та Льонзаводу. Двокімнатні квартири коштують приблизно 8–20 тисяч гривень.
Пропозиції у межах 8–12 тисяч гривень можна знайти в районі Відродження, на Володимирській та Вітовського. Дорожчі варіанти в діапазоні 13–20 тисяч гривень трапляються на цих же вулицях, а також ближче до центру та Сільмашу.
Нововолинськ та Володимир
У Нововолинську актуальних пропозицій оренди ще менше. Під час моніторингу ми знайшли лише три оголошення. Двокімнатну квартиру в районі центру пропонують за 16 тисяч гривень. Чотирикімнатна квартира у 15-му мікрорайоні коштує 15 тисяч гривень, а трикімнатна квартира на вулиці Сонячній — 18 тисяч гривень.
Таким чином, серед знайдених пропозицій ціни становлять від 15 до 18 тисяч гривень.
У Володимирі під час моніторингу ми знайшли лише одну актуальну пропозицію. Йдеться про трикімнатну квартиру за 13 тисяч гривень у районі центру, ближче до АТБ. В оголошенні зазначено, що квартира розрахована максимум на двох людей.
Найбільший вибір орендованого житла наразі має Луцьк — тут доступні десятки однокімнатних і двокімнатних квартир у різних районах та цінових категоріях. У Ковелі пропозицій менше, а в Нововолинську та Володимирі актуальних оголошень значно менше.
При цьому вартість житла залежить не лише від міста. На ціну впливають район, кількість кімнат, стан квартири, тип будинку, площа, а також наявність меблів і побутової техніки.
Моніторинг проводили за актуальними оголошеннями довгострокової оренди; ціни в матеріалі — це вартість, яку вказують власники або орендодавці в оголошеннях, а не середня фактична ціна укладених договорів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Реактивні «Шахеди» РФ уперше долетіли до заходу України
18 серпня, 23:19
Оренда житла у містах Волині: у Луцьку десятки варіантів, у Володимирі — лише один
18 серпня, 22:43
У Луцьку з’явилася старовинна ікона, яку врятували від знищення під час радянських гонінь
18 серпня, 22:12
Користувалося без орендної плати: підприємство відшкодує понад пів мільйона гривень за землю
18 серпня, 21:45