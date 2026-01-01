19 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналістка(на фото).Також день народження у журналістки, колишнього депутата Луцької міської ради, протоієрея, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державної інспекції з охорони прав на сорти рослин Волинської області, волонтера та консультанта з питань туризму Волинської обласної радиВолиньPost вітає їх, а також іменників цього дня – Андріїв та Микол і бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого народження та професійних успіхів!19 серпня в Україні відзначають День пасічника та Всесвітній день гуманітарної допомоги. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата, тоді як за старим стилем святкують Преображення Господнє (Яблучний Спас).