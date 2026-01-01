19 серпня на Волині: гортаючи календар

19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Тетяна Гришина (на фото).

Також день народження у журналістки Дар'ї Лещук, колишнього депутата Луцької міської ради Олександра Пилиповича, протоієрея Володимира Вакіна, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державної інспекції з охорони прав на сорти рослин Волинської області Володимира Пасічника, волонтера та консультанта з питань туризму Волинської обласної ради Станіслава Ольшевського.

ВолиньPost вітає їх, а також іменників цього дня – Андріїв та Микол і бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого народження та професійних успіхів!

19 серпня в Україні відзначають День пасічника та Всесвітній день гуманітарної допомоги. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата, тоді як за старим стилем святкують Преображення Господнє (Яблучний Спас).

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Теги: день народження, свята, іменини
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