Відтворили тисячу копій прапора України, якого Чорновіл з іншими депутатами вперше внесли до зали Верховної Ради





Ініціатори прагнули відтворити знамено, яке стало одним із символів проголошення української незалежності, та використати ініціативу для підтримки військових. Оригінал прапора нині зберігається в парламенті.



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Історія прапора



24 серпня 1991 року о 21:04 група народних депутатів на чолі з В’ячеславом Чорноволом та Іваном Зайцем внесла до зали Верховної Ради великий синьо-жовтий прапор.



Його довжина становила 7 метрів 34 сантиметри. Активісти Народного Руху України пошили знамено таємно, оскільки в радянські часи за демонстрацію українського прапора переслідував КДБ. Тканину потрібних кольорів також було складно дістати, адже її вилучали з магазинів спецслужби.



Прапор, який протягом дня тримали учасники мітингу на площі перед парламентом, вирішили внести до зали. Цей момент потрапив до документальної хроніки.



Як відтворили Прапор Незалежності



Організатори створили 1000 копій оригінального прапора. Вони мають такий самий колір і розмір, а кожен примірник отримав індивідуальний номер.



Разом із прапором покупець отримує листівку з підписом Івана Зайця, який був серед депутатів, що внесли знамено до Верховної Ради у 1991 році.



На виготовлення всієї серії пішло 26 кілометрів полотна та понад 2000 годин роботи. Над кожною копією працювали четверо людей.



На що збирають кошти



Зібрані кошти фонд «Повернись живим» використає на закупівлю наземних роботизованих комплексів.



Заступник директора фонду Олег Карпенко повідомив, що один НРК може перевезти до 500 кілограмів вантажу за дві години. За даними організаторів, потреба фронту становить від 7 до 10 тисяч таких комплексів щомісяця.



Хто вже долучився



Першими учасниками проєкту стали компанії, фонди та меценати.



Серед тих, хто вже придбав прапор:



мережа АЗК «ОККО» придбала 100 прапорів, 75 із них передадуть українським школам;



«Аврора Мультимаркет» придбала 25 прапорів;



Inzhur — 10:



Zagoriy Foundation — 7.



Також до ініціативи долучилися «Акордбанк», «Нова пошта», Анатолій Редер, Namelaka, Kiddisvit, Buki, родина Владислава Бурди, команда Official S.T.A.L.K.E.R. та родина Кошарних і Потапових.



Чому проєкт важливий



Співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей зазначили, що хотіли поєднати історію проголошення незалежності із сучасною боротьбою України. На їхню думку, нестандартний розмір оригінального прапора нагадує про умови, у яких українці створювали національну символіку в радянські часи.



Іван Заєць згадував, що 24 серпня 1991 року тисячі людей на площі перед парламентом чекали появи українського прапора над будівлею. Він вважає можливість бути серед засновників сучасної української держави особливою честю для свого покоління.



Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що після початку повномасштабного вторгнення оригінальний прапор евакуювали з парламенту. До початку квітня 2022 року він перебував у його наплічнику. Після відступу російських військ із Київської області знамено повернули до Верховної Ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ukraine WOW та фонд «Повернись живим» за підтримки Верховної Ради України відтворили Прапор Незалежності, який внесли до парламентської зали 24 серпня 1991 року. Його випустили обмеженою серією у 1000 примірників, які можна отримати за донат 40 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю НРК для Сил оборони України, пише misto.media Ініціатори прагнули відтворити знамено, яке стало одним із символів проголошення української незалежності, та використати ініціативу для підтримки військових. Оригінал прапора нині зберігається в парламенті.Замовити копію можна онлайн 24 серпня 1991 року о 21:04 група народних депутатів на чолі зтавнесла до зали Верховної Ради великий синьо-жовтий прапор.Його довжина становила 7 метрів 34 сантиметри. Активісти Народного Руху України пошили знамено таємно, оскільки в радянські часи за демонстрацію українського прапора переслідував КДБ. Тканину потрібних кольорів також було складно дістати, адже її вилучали з магазинів спецслужби.Прапор, який протягом дня тримали учасники мітингу на площі перед парламентом, вирішили внести до зали. Цей момент потрапив до документальної хроніки.Організатори створили 1000 копій оригінального прапора. Вони мають такий самий колір і розмір, а кожен примірник отримав індивідуальний номер.Разом із прапором покупець отримує листівку з підписом Івана Зайця, який був серед депутатів, що внесли знамено до Верховної Ради у 1991 році.На виготовлення всієї серії пішло 26 кілометрів полотна та понад 2000 годин роботи. Над кожною копією працювали четверо людей.Зібрані кошти фонд «Повернись живим» використає на закупівлю наземних роботизованих комплексів.Заступник директора фонду Олег Карпенко повідомив, що один НРК може перевезти до 500 кілограмів вантажу за дві години. За даними організаторів, потреба фронту становить від 7 до 10 тисяч таких комплексів щомісяця.Першими учасниками проєкту стали компанії, фонди та меценати.Серед тих, хто вже придбав прапор:мережа АЗК «ОККО» придбала 100 прапорів, 75 із них передадуть українським школам;«Аврора Мультимаркет» придбала 25 прапорів;Inzhur — 10:Zagoriy Foundation — 7.Також до ініціативи долучилися «Акордбанк», «Нова пошта», Анатолій Редер, Namelaka, Kiddisvit, Buki, родина Владислава Бурди, команда Official S.T.A.L.K.E.R. та родина Кошарних і Потапових.Співзасновниці Ukraine WOWтазазначили, що хотіли поєднати історію проголошення незалежності із сучасною боротьбою України. На їхню думку, нестандартний розмір оригінального прапора нагадує про умови, у яких українці створювали національну символіку в радянські часи.Іван Заєць згадував, що 24 серпня 1991 року тисячі людей на площі перед парламентом чекали появи українського прапора над будівлею. Він вважає можливість бути серед засновників сучасної української держави особливою честю для свого покоління.Голова Верховної Радирозповів, що після початку повномасштабного вторгнення оригінальний прапор евакуювали з парламенту. До початку квітня 2022 року він перебував у його наплічнику. Після відступу російських військ із Київської області знамено повернули до Верховної Ради.

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