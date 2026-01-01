На заправці 25-річний волинянин поранив розбитою пляшкою трьох чоловіків

У Камінь-Каширському районі слідчі оголосили про підозру хулігану.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 17 серпня, уночі, на одній з автозаправок селища Любешів.Тут мешканець району, 2000 року народження, вчинив хуліганські дії та безпричинно наніс розбитою пляшкою численні удари в голову, обличчя та тулуб трьом чоловікам. Ті отримали різні травми, одного ушпиталили.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі оголосили йому про підозру за ч.4 ст. 296 КК України. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.