На Волині судитимуть водія, який на смерть збив школяра і залишив місце аварії

На Волині судитимуть водія, який на смерть збив школяра і залишив місце аварії
Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 76-річного водія автомобіля Mercedes-Benz. Чоловік має подвійне громадянство та, за даними слідства, став учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди у селі Забороль Луцького району, після чого залишив місце події.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася  29 липня 2026 року. За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz допустив наїзд на неповнолітнього пішохода, який у цей момент рухався узбіччям дороги.

Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, однак, попри зусилля медиків, він помер від отриманих травм.

Після дорожньо-транспортної пригоди водій не залишився на місці події та поїхав. Правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці, а також частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

За рішенням суду до підозрюваного було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
На Волині судитимуть водія, який на смерть збив школяра і залишив місце аварії


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Теги: Волинь, ДТП
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