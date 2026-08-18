Представник Трампа таємно зустрівся з посадовцями Кремля у Петербурзі, - ЗМІ

Дональда Трампа цього літа "таємну дипломатичну місію" до Санкт-Петербурга на зустріч з посадовцями РФ здійснив голова комісії з образотворчого мистецтва США Родні Мімс Кук-молодший.



Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає



Видання повідомляє, що Родні Мімс Кук-молодший, який курує суперечливий проєкт з розширення бального залу у Білому домі, начебто отримав дипломатичний паспорт та "вичерпні інструктажі" перед тим, як у червні взяти участь в економічному форумі очільника Кремля владіміра путіна в Санкт-Петербурзі.



Як стверджується, там американський посадовець зустрівся з представниками Кремля й отримав супровід дипломатичної охорони. Також, як зазначається, Кук-молодший представив свою поїздку як "культурний візит", під час якого він показував фотографії своєї "дачі" в Атланті.



Державний секретар США Марко Рубіо заявив у червні, що йому "нічого не відомо" про делегацію до Санкт-Петербурга. Однак, за словами двох джерел, Сполучені Штати сподівалися, що незвичайні посланці, такі як Кук-молодший, зможуть "допомогти вийти з дипломатичного глухого кута щодо війни Росії в Україні".



За словами одного зі співрозмовників, одним із тих, з ким зустрівся Кук-молодший, був Антон Кобяков – старший помічник путіна.



Як зазначається, у день відкриття форуму Кук став свідком удару українського дрона по російському нафтопереробному заводу на Неві, внаслідок чого над містом здійнялися величезні стовпи чорного диму.



"Занадто близько, щоб почуватися спокійно", – сказав він у коментарі виданню.



Втім, він відмовився коментувати свої зустрічі з російськими посадовцями, а також те, чи просив його Трамп продовжувати ці контакти і чи повернеться він туди найближчим часом.



"Є багато запитів. Ми зараз над цим працюємо", – сказав він.



Як зазначається, під час своєї презентації на форумі Кук передав "щирі вітання від вашого друга, президента Трампа" Путіну.



Нещодавно писали, що Україна припинила інтенсивну кампанію ударів безпілотників по нафтових танкерах, що використовують важливий чорноморський порт у Новоросійську, після прохання, висловленого наприкінці минулого місяця віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.



Про те, що Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах та об'єктах інфраструктури Чорного моря, повідомляло також агентство Bloomberg.



Президент США Дональд Трамп на початку липня під час публічної частини зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними видання Financial Times, за ініціативою президента СШАцього літа "таємну дипломатичну місію" до Санкт-Петербурга на зустріч з посадовцями РФ здійснив голова комісії з образотворчого мистецтва СШАПро це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає "Європейська правда" Видання повідомляє, що Родні Мімс Кук-молодший, який курує суперечливий проєкт з розширення бального залу у Білому домі, начебто отримав дипломатичний паспорт та "вичерпні інструктажі" перед тим, як у червні взяти участь в економічному форумі очільника Кремляв Санкт-Петербурзі.Як стверджується, там американський посадовець зустрівся з представниками Кремля й отримав супровід дипломатичної охорони. Також, як зазначається, Кук-молодший представив свою поїздку як "культурний візит", під час якого він показував фотографії своєї "дачі" в Атланті.Державний секретар СШАзаявив у червні, що йому "нічого не відомо" про делегацію до Санкт-Петербурга. Однак, за словами двох джерел, Сполучені Штати сподівалися, що незвичайні посланці, такі як Кук-молодший, зможуть "допомогти вийти з дипломатичного глухого кута щодо війни Росії в Україні".За словами одного зі співрозмовників, одним із тих, з ким зустрівся Кук-молодший, був– старший помічник путіна.Як зазначається, у день відкриття форуму Кук став свідком удару українського дрона по російському нафтопереробному заводу на Неві, внаслідок чого над містом здійнялися величезні стовпи чорного диму."Занадто близько, щоб почуватися спокійно", – сказав він у коментарі виданню.Втім, він відмовився коментувати свої зустрічі з російськими посадовцями, а також те, чи просив його Трамп продовжувати ці контакти і чи повернеться він туди найближчим часом."Є багато запитів. Ми зараз над цим працюємо", – сказав він.Як зазначається, під час своєї презентації на форумі Кук передав "щирі вітання від вашого друга, президента Трампа" Путіну.Нещодавно писали, що Україна припинила інтенсивну кампанію ударів безпілотників по нафтових танкерах, що використовують важливий чорноморський порт у Новоросійську, після прохання, висловленого наприкінці минулого місяця віцепрезидентом СШАПро те, що Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах та об'єктах інфраструктури Чорного моря, повідомляло також агентство Bloomberg.Президент СШАна початку липня під час публічної частини зустрічі з президентомвідзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

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