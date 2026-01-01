У Луцьку перед колишнім Будинком офіцерів, де триває ремонт, зрізали ялини та фруктові дерева





У Луцькому національному технічному університеті пояснюють: видалення дерев передбачене проєктом реставрації комплексу. Ремонтні роботи тривають тут уже рік — у майбутньому в приміщенні облаштують інтерактивний музей науки.



Як пояснив інженер-будівельник Михайло Василишин, видалення дерев — це частина спланованого благоустрою території, на який міська рада видала відповідний дозвіл. За його словами, розрослі ялини шкодили самій споруді: хвоя засмічувала покрівлю, яку вже оновили, та забивала водостоки. А через затінення та вологість від крон псувався й «зеленів» фасад — його також планують відновити.



Підрядник додав, що натомість на території висадять карликові дерева. Вони не затінятимуть фасад, не пошкоджуватимуть покрівлю та матимуть компактну кореневу систему, безпечну для фундаменту пам’ятки.



Нагадаємо, що споруду звели 1930 року для Польського сільськогосподарського банку. З початком Другої світової у 1939-му будівлю використовували як адмінприміщення спочатку радянські війська, а згодом — німецькі.



З поверненням радянської влади у 1944-му тут облаштували Будинок офіцерів (з рос. «Дом офицеров») для культурних заходів та відпочинку військовослужбовців.



За часів незалежності приміщення здавали в оренду під спортзал, музей, дискотеки та студії. До кінця 2011 року будівля перебувала на балансі Міноборони, після чого її передали ЛНТУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 13 серпня 2026 року, біля будівлі на вулиці Винниченка, 8 спиляли шість дерев: дві ялини та чотири вишні. Вирубка викликала обговорення серед містян, пише misto.media У Луцькому національному технічному університеті пояснюють: видалення дерев передбачене проєктом реставрації комплексу. Ремонтні роботи тривають тут уже рік — у майбутньому в приміщенні облаштують інтерактивний музей науки.Як пояснив інженер-будівельник, видалення дерев — це частина спланованого благоустрою території, на який міська рада видала відповідний дозвіл. За його словами, розрослі ялини шкодили самій споруді: хвоя засмічувала покрівлю, яку вже оновили, та забивала водостоки. А через затінення та вологість від крон псувався й «зеленів» фасад — його також планують відновити.Підрядник додав, що натомість на території висадять карликові дерева. Вони не затінятимуть фасад, не пошкоджуватимуть покрівлю та матимуть компактну кореневу систему, безпечну для фундаменту пам’ятки.Нагадаємо, що споруду звели 1930 року для Польського сільськогосподарського банку. З початком Другої світової у 1939-му будівлю використовували як адмінприміщення спочатку радянські війська, а згодом — німецькі.З поверненням радянської влади у 1944-му тут облаштували Будинок офіцерів (з рос. «Дом офицеров») для культурних заходів та відпочинку військовослужбовців.За часів незалежності приміщення здавали в оренду під спортзал, музей, дискотеки та студії. До кінця 2011 року будівля перебувала на балансі Міноборони, після чого її передали ЛНТУ.

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