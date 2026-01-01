Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком

Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Сьогодні, 18 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Михайла Слутяка. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратими і жителі громади.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.

Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

Схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким і побратимам", - йдеться в повідомленні.

Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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