Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком

Сьогодні, 18 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратими і жителі громади.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.Схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким і побратимам", - йдеться в повідомленні.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.