Луцька громада попрощалася з Героєм Михайлом Слутяком
Сьогодні, 13:44
Сьогодні, 18 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Михайла Слутяка. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратими і жителі громади.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.
Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.
Схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким і побратимам", - йдеться в повідомленні.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.
Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.
Схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким і побратимам", - йдеться в повідомленні.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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