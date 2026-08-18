На Дніпропетровщині примусово евакуюють дітей ще з 16 населених пунктів
Сьогодні, 12:55
У вівторок влада обласна влада Дніпропетровської області оголосила примусову евакуацію родин з дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише Українська правда.
"Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат", - йдеться в повідомленні.
За його словами, з переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники, які обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію та використовують броньовані авто та бронежелети.
"Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням", - зазначив очільник ОВА.
У червні вже оголошували примусову евакуацію родин з дітьми з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише Українська правда.
"Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат", - йдеться в повідомленні.
За його словами, з переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники, які обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію та використовують броньовані авто та бронежелети.
"Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням", - зазначив очільник ОВА.
У червні вже оголошували примусову евакуацію родин з дітьми з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини.
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