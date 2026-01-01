На Волині підприємство сплатить громаді понад пів мільйона гривень за користування землею
Сьогодні, 12:04
Прокурори відстояли інтереси громади: підприємство сплатить понад пів мільйона гривень за землю.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури до промислового підприємства про стягнення до місцевого бюджету Мар’янівської селищної ради коштів за користування земельними ділянками комунальної власності.
Встановлено, що у період 2021–2026 років підприємство використовувало земельні ділянки комунальної власності під виробничими потужностями заводу загальною площею 84 га без укладення договорів оренди землі та внесення орендної плати.
Суд погодився з доводами прокурорів та стягнув із підприємства 554 тис. грн недоотриманої місцевим бюджетом орендної плати за землю, а також штрафні санкції за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури до промислового підприємства про стягнення до місцевого бюджету Мар’янівської селищної ради коштів за користування земельними ділянками комунальної власності.
Встановлено, що у період 2021–2026 років підприємство використовувало земельні ділянки комунальної власності під виробничими потужностями заводу загальною площею 84 га без укладення договорів оренди землі та внесення орендної плати.
Суд погодився з доводами прокурорів та стягнув із підприємства 554 тис. грн недоотриманої місцевим бюджетом орендної плати за землю, а також штрафні санкції за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання.
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