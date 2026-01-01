Пенсії не будуть меншими за 6 тисяч гривень: які зміни планує Кабмін





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Зазначимо, кілька тижнів тому урядовці почали працювати над програмою своєї діяльності на два роки. Й у драфті документа, з яким ознайомилось РБК-Україна, передбачалось підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень.



Разом з тим, у фінальному документі, який вчора передали на розгляд парламенту, цієї суми немає. Замість цього Кабмін зосередиться на переході до нової комплексної системи пенсійного забезпечення.



Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, конкретну суму прибрали через її прив'язку до прожиткового мінімуму, проте запевняють, що розмір виплат не буде нижчим за 6 тисяч гривень.



Що передбачатиме нова модель і соціальні зміни:



Пенсійна реформа: До кінця наступного року планують запровадити систему, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію, професійні накопичення та добровільні внески.



Соціальна допомога: До кінця поточного року фінансову підтримку у розмірі 19,4 тисячі гривень мають отримати близько 350 тисяч домогосподарств, а допомогу по догляду за дитиною до року - понад 180 тисяч осіб.



Підтримка громадян: Кількість центрів життєстійкості має зрости з менш ніж 400 до 735, а частка офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю до кінця 2027 року - збільшитися з 16% до 25%

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У програмі Кабміну на наступні два роки передбачено виплату пенсій по-новому. І хоча конкретної суми нового мінімуму виплат в документі немає, урядовці запевняють, що це не менше 6 тисяч гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект плану діяльності Кабміну та ексклюзивний коментар Мінсоцполітики.Зазначимо, кілька тижнів тому урядовці почали працювати над програмою своєї діяльності на два роки. Й у драфті документа, з яким ознайомилось РБК-Україна, передбачалось підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень.Разом з тим, у фінальному документі, який вчора передали на розгляд парламенту, цієї суми немає. Замість цього Кабмін зосередиться на переході до нової комплексної системи пенсійного забезпечення.Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, конкретну суму прибрали через її прив'язку до прожиткового мінімуму, проте запевняють, що розмір виплат не буде нижчим за 6 тисяч гривень.До кінця наступного року планують запровадити систему, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію, професійні накопичення та добровільні внески.До кінця поточного року фінансову підтримку у розмірі 19,4 тисячі гривень мають отримати близько 350 тисяч домогосподарств, а допомогу по догляду за дитиною до року - понад 180 тисяч осіб.Кількість центрів життєстійкості має зрости з менш ніж 400 до 735, а частка офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю до кінця 2027 року - збільшитися з 16% до 25%

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