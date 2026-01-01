На честь волинської веслувальниці у Шацьку відкрили мурал

На честь волинської веслувальниці у Шацьку відкрили мурал
На стіні Шацької дитячо-юнацької спортивної школи відкрили мурал із портретом веслувальниці Галини Зуб. Його створив художник Юрій Чайка у межах проєкту «Люди міста».

Мурал відкрили 14–16 серпня під час 40-х всеукраїнських змагань із веслування, присвячених пам’яті спортсменки, пише misto.media.

Подія зібрала 170 учасників у складі дев’яти команд, розповів у коментарі для misto.media директор Шацької ДЮСШ Сергій Стаднік. На дистанціях в особистому заліку змагалися спортсмени з Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей.

Довідково:

Галина Зуб була майстром спорту, чемпіонкою України, неодноразовою призеркою Спартакіади України та переможницею республіканських і міжнародних стартів. Тричі її визнавали найкращою спортсменкою Волині.

27 вересня 1983 року життя спортсменки трагічно обірвалося під час навчально-тренувального збору на Дніпропетровщині. Після її загибелі у Шацьку започаткували змагання на честь землячки. Відтоді їх проводять як традиційний меморіал для веслувальників.

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Теги: Волинь, мурал
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