На честь волинської веслувальниці у Шацьку відкрили мурал
Сьогодні, 10:41
На стіні Шацької дитячо-юнацької спортивної школи відкрили мурал із портретом веслувальниці Галини Зуб. Його створив художник Юрій Чайка у межах проєкту «Люди міста».
Мурал відкрили 14–16 серпня під час 40-х всеукраїнських змагань із веслування, присвячених пам’яті спортсменки, пише misto.media.
Подія зібрала 170 учасників у складі дев’яти команд, розповів у коментарі для misto.media директор Шацької ДЮСШ Сергій Стаднік. На дистанціях в особистому заліку змагалися спортсмени з Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей.
Довідково:
Галина Зуб була майстром спорту, чемпіонкою України, неодноразовою призеркою Спартакіади України та переможницею республіканських і міжнародних стартів. Тричі її визнавали найкращою спортсменкою Волині.
27 вересня 1983 року життя спортсменки трагічно обірвалося під час навчально-тренувального збору на Дніпропетровщині. Після її загибелі у Шацьку започаткували змагання на честь землячки. Відтоді їх проводять як традиційний меморіал для веслувальників.
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Мурал відкрили 14–16 серпня під час 40-х всеукраїнських змагань із веслування, присвячених пам’яті спортсменки, пише misto.media.
Подія зібрала 170 учасників у складі дев’яти команд, розповів у коментарі для misto.media директор Шацької ДЮСШ Сергій Стаднік. На дистанціях в особистому заліку змагалися спортсмени з Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей.
Довідково:
Галина Зуб була майстром спорту, чемпіонкою України, неодноразовою призеркою Спартакіади України та переможницею республіканських і міжнародних стартів. Тричі її визнавали найкращою спортсменкою Волині.
27 вересня 1983 року життя спортсменки трагічно обірвалося під час навчально-тренувального збору на Дніпропетровщині. Після її загибелі у Шацьку започаткували змагання на честь землячки. Відтоді їх проводять як традиційний меморіал для веслувальників.
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