Бійці батальйону «Свобода» отримали чергову партію FPV-дронів від волонтерів «Української команди»

«Українська команда» передала батальйону «Свобода» Національної гвардії України чергову партію FPV -дронів.Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.«Сьогодні FPV-дрони – головна зброя на фронті. І з кожним днем потреба в них тільки зростає. «Українська команда» передала чергову партію FPV-дронів легендарному батальйону «Свобода» Національної гвардії України», - повідомили волонтери.Як зазначив керівник «Української команди», FPV-дрони допоможуть бійцям, які воюють на Донецькому напрямку, знищувати ворогів та наближати перемогу.«Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та звільняли Київщину, Бахмут, Сіверськодонецьк. І сьогодні б’ють ворога на найгарячішому Донецькому напрямку. Впевнений, що ці пташки вже летять на голови ворогам і допомагають нашим хлопцям наблизити перемогу», - зазначив Артур Палатний.Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери «Української команди» передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.