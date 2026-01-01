Бійці батальйону «Свобода» отримали чергову партію FPV-дронів від волонтерів «Української команди»
Сьогодні, 09:50
«Українська команда» передала батальйону «Свобода» Національної гвардії України чергову партію FPV -дронів.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.
«Сьогодні FPV-дрони – головна зброя на фронті. І з кожним днем потреба в них тільки зростає. «Українська команда» передала чергову партію FPV-дронів легендарному батальйону «Свобода» Національної гвардії України», - повідомили волонтери.
Як зазначив керівник «Української команди» Артур Палатний, FPV-дрони допоможуть бійцям, які воюють на Донецькому напрямку, знищувати ворогів та наближати перемогу.
«Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та звільняли Київщину, Бахмут, Сіверськодонецьк. І сьогодні б’ють ворога на найгарячішому Донецькому напрямку. Впевнений, що ці пташки вже летять на голови ворогам і допомагають нашим хлопцям наблизити перемогу», - зазначив Артур Палатний.
Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери «Української команди» передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.
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Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.
«Сьогодні FPV-дрони – головна зброя на фронті. І з кожним днем потреба в них тільки зростає. «Українська команда» передала чергову партію FPV-дронів легендарному батальйону «Свобода» Національної гвардії України», - повідомили волонтери.
Як зазначив керівник «Української команди» Артур Палатний, FPV-дрони допоможуть бійцям, які воюють на Донецькому напрямку, знищувати ворогів та наближати перемогу.
«Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та звільняли Київщину, Бахмут, Сіверськодонецьк. І сьогодні б’ють ворога на найгарячішому Донецькому напрямку. Впевнений, що ці пташки вже летять на голови ворогам і допомагають нашим хлопцям наблизити перемогу», - зазначив Артур Палатний.
Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери «Української команди» передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.
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