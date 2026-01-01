На Волині в аварії постраждала неповнолітня





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія сталась 17 серпня, в Камінь-Каширському районі.



У с. Черче водій Lifan, 2008 року народження, не впорався з керуванням та допустив падіння. У результаті – отримав ушкодження і він, і пасажирка, місцева мешканка, 2009 року народження.



На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості за фактом внесуть в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП в селі Черче: постраждала неповнолітня.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталась 17 серпня, в Камінь-Каширському районі.У с. Черче водій Lifan, 2008 року народження, не впорався з керуванням та допустив падіння. У результаті – отримав ушкодження і він, і пасажирка, місцева мешканка, 2009 року народження.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості за фактом внесуть в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.

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