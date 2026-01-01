На Волині в аварії постраждала неповнолітня

На Волині в аварії постраждала неповнолітня
ДТП в селі Черче: постраждала неповнолітня.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталась 17 серпня, в Камінь-Каширському районі.

У с. Черче водій Lifan, 2008 року народження, не впорався з керуванням та допустив падіння. У результаті – отримав ушкодження і він, і пасажирка, місцева мешканка, 2009 року народження.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості за фактом внесуть в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.


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Теги: Волинь, ДТП
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