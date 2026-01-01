Ветеран з Волині після чотирьох років на війні відкрив грибну ферму. ВІДЕО

Володимир Бородчук із Нововолинська після чотирьох років служби, травми і демобілізації вирішив започаткувати власну справу. У селі Заболотці він вирощує печериці. У планах — вирощування глив і розвиток овочівництва. На розвиток бізнесу ветеран отримав 1,5 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду.



До повномасштабного вторгнення Володимир Бородчук працював у Польщі. У лютому 2022 року повернувся в Україну та добровольцем пішов у військо, пише



Після отриманої травми Володимира Бородчука демобілізували за станом здоров'я. Після служби він вирішив не повертатися на заробітки за кордон, а започаткувати власну справу.



«Жодної справи, яку я починав, я ніколи не відступав назад, — говорить Володимир. — Є труднощі, є злети і падіння, але в повсякденному житті в мене все іде поступово. Навіть якщо є якась невдача, я просто переступаю через неї і йду далі до своєї мети».



Як працює грибна ферма



У Заболотцях Володимир Бородчук побудував камери для вирощування печериць. Нині триває збір першої хвилі врожаю.



За словами ветерана, від моменту заселення субстрату міцелієм до появи першого гриба минає орієнтовно 30 днів. За словами Володимира, гриб приблизно на 90% складається з води, тому потребує достатньої кількості вологи.



«Ніяких добавок ми в гриба не додаємо. Можна його зразу їсти з грядки», — каже чоловік.



Продукцію ветеран збуває через гуртові бази та оптові ринки, звідки її розвозять до кафе, ресторанів, магазинів і на ринки.



Робота на грибній фермі потребує постійного контролю



«Роботи багато. Залишаємося і на ніч, і на день. Мусимо це контролювати, бо це процес, який потребує контролю. Це як малі діти — за ними треба дивитися. Якщо вчасно не зреагувати на їхній ріст, вони можуть просто перерости», — розповідає Володимир Бородчук.



До роботи залучають місцевих жителів. Одні працівники займаються збором грибів, інші допомагають із налаштуванням процесу, збутом та будівництвом.



Планує вирощувати гливи та овочі



У господарстві побудували окрему камеру для вирощування глив. Для цього також облаштували приміщення, де планують самостійно готувати та фасувати субстрат, а також працювати з міцелієм.



«Нічого не буває легко. Ми ще тільки вчимося. У цьому процесі питаємо поради у людей, які вже вирощують. А найбільше подобається процес — як вони ростуть», — каже ветеран.



На території господарства є також три теплиці. Нині там вирощують огірки, редиску та зелену цибулю.



Як ветеран отримав грант



На розвиток підприємницької діяльності Володимир Бородчук отримав 1,5 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду.



За його словами, від подання заявки до отримання коштів минуло майже три місяці. За цей час потрібно було подати документи, пройти співбесіду, після чого заявку розглянула комісія.



«Це може будь-який ветеран, який хоче займатися підприємницькою діяльністю, звернутися до даного фонду, подати заявку на отримання грантової програми і отримати кошти», — розповідає Володимир Бородчук.



Надалі ветеран планує розширювати виробництво печериць, запустити вирощування глив та збільшувати обсяги продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Нововолинська після чотирьох років служби, травми і демобілізації вирішив започаткувати власну справу. У селі Заболотці він вирощує печериці. У планах — вирощування глив і розвиток овочівництва. На розвиток бізнесу ветеран отримав 1,5 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду.До повномасштабного вторгнення Володимир Бородчук працював у Польщі. У лютому 2022 року повернувся в Україну та добровольцем пішов у військо, пише Суспільне Після отриманої травми Володимира Бородчука демобілізували за станом здоров'я. Після служби він вирішив не повертатися на заробітки за кордон, а започаткувати власну справу.«Жодної справи, яку я починав, я ніколи не відступав назад, — говорить Володимир. — Є труднощі, є злети і падіння, але в повсякденному житті в мене все іде поступово. Навіть якщо є якась невдача, я просто переступаю через неї і йду далі до своєї мети».У Заболотцях Володимир Бородчук побудував камери для вирощування печериць. Нині триває збір першої хвилі врожаю.За словами ветерана, від моменту заселення субстрату міцелієм до появи першого гриба минає орієнтовно 30 днів. За словами Володимира, гриб приблизно на 90% складається з води, тому потребує достатньої кількості вологи.«Ніяких добавок ми в гриба не додаємо. Можна його зразу їсти з грядки», — каже чоловік.Продукцію ветеран збуває через гуртові бази та оптові ринки, звідки її розвозять до кафе, ресторанів, магазинів і на ринки.«Роботи багато. Залишаємося і на ніч, і на день. Мусимо це контролювати, бо це процес, який потребує контролю. Це як малі діти — за ними треба дивитися. Якщо вчасно не зреагувати на їхній ріст, вони можуть просто перерости», — розповідає Володимир Бородчук.До роботи залучають місцевих жителів. Одні працівники займаються збором грибів, інші допомагають із налаштуванням процесу, збутом та будівництвом.У господарстві побудували окрему камеру для вирощування глив. Для цього також облаштували приміщення, де планують самостійно готувати та фасувати субстрат, а також працювати з міцелієм.«Нічого не буває легко. Ми ще тільки вчимося. У цьому процесі питаємо поради у людей, які вже вирощують. А найбільше подобається процес — як вони ростуть», — каже ветеран.На території господарства є також три теплиці. Нині там вирощують огірки, редиску та зелену цибулю.На розвиток підприємницької діяльності Володимир Бородчук отримав 1,5 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду.За його словами, від подання заявки до отримання коштів минуло майже три місяці. За цей час потрібно було подати документи, пройти співбесіду, після чого заявку розглянула комісія.«Це може будь-який ветеран, який хоче займатися підприємницькою діяльністю, звернутися до даного фонду, подати заявку на отримання грантової програми і отримати кошти», — розповідає Володимир Бородчук.Надалі ветеран планує розширювати виробництво печериць, запустити вирощування глив та збільшувати обсяги продукції.

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