Росія не планує мирних домовленостей до кінця року, - Скібіцький

Росія не планує мирних домовленостей до кінця року, - Скібіцький
Аналітики Головного управління розвідки вважають, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати переговори. План Росії такий, що до кінця року жодних домовленостей і підписання мирної угоди не буде, повідомив у розмові з РБК-Україна заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

Кремль хоче досягнути поставлених цілей. Зокрема, завершити окупацію Донецької і Луганської областей.

«В планах їх генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року», – сказав Вадим Скібіцький.

Зимові обстріли, за даними розвідки, будуть зосереджені по тих самих об'єктах, що й раніше: оборонно-промисловий комплекс, енергетика, логістика, АЗС і військові об'єкти.

«Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж може опинитись під атакою. Наприклад, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор – ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал», – сказав він.

Також цілями ворога може стати водопостачання, газовидобуток і газотранспортна інфраструктура в Харківській та Полтавській областях.

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Теги: Росія, війна
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