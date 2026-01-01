У Москві заявили про атаку понад 600 безпілотників
Сьогодні, 09:30
У ніч проти 18 серпня, за даними російської влади, на Москву летіли понад 600 безпілотників. Під ударом був склад російського маркетплейсу Wildberries.
Про це повідомили міський голова Москви Сергій Собянін та губернатор регіону Андрій Воробйов, пише Громадське.
Собянін заявив, що з понад 600 безпілотників 180 нібито «були знищені» в Підмосков'ї.
Губернатор регіону заявив про пошкоджені будинки й склад Wildberries в «Атлант-парку» Богородського округу, на якому спалахнула пожежа. У пресслужбі компанії зазначили, що логістичний комплекс зазнав «незначних пошкоджень», «уламки зачепили стіну будівлі, наслідки оперативно ліквідовано».
Тим часом у Росавіації оголосили про обмеження в роботі московських аеропортів «Домодєдово», «Внуково», «Жуковський» і «Шереметьєво».
Зазначимо, що після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я 16 серпня припинив роботу логістичний вузол компанії Wildberries в індустріальному парку «Коледіно». Це був найбільший за площею склад Wildberries — 250 тисяч м².
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Про це повідомили міський голова Москви Сергій Собянін та губернатор регіону Андрій Воробйов, пише Громадське.
Собянін заявив, що з понад 600 безпілотників 180 нібито «були знищені» в Підмосков'ї.
Губернатор регіону заявив про пошкоджені будинки й склад Wildberries в «Атлант-парку» Богородського округу, на якому спалахнула пожежа. У пресслужбі компанії зазначили, що логістичний комплекс зазнав «незначних пошкоджень», «уламки зачепили стіну будівлі, наслідки оперативно ліквідовано».
Тим часом у Росавіації оголосили про обмеження в роботі московських аеропортів «Домодєдово», «Внуково», «Жуковський» і «Шереметьєво».
Зазначимо, що після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я 16 серпня припинив роботу логістичний вузол компанії Wildberries в індустріальному парку «Коледіно». Це був найбільший за площею склад Wildberries — 250 тисяч м².
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