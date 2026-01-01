Штрафи до 3060 гривень: на Волині виявили 11 паліїв-порушників

Волинські вогнеборці за минулий тиждень виявили 11 порушників правил пожежної безпеки та наклали на них штрафи.Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській областіУ період з 10 по 16 серпня на Волині виявили 11 порушників і склали на них протоколи. На цих порушників накладено штрафи у розмірі від 1700 до 3060 гривень відповідно до різних статей Кодексу України про адміністративні порушення."Нехай це стане прикладом для інших громадян не вчиняти таких дій, бо відповідальність, насправді, є навіть набагато суворішою. Коли вогонь перекидається на лісові масиви або знищує якісь суттєві матеріальні цінності, в окремих випадка може наставати і кримінальна відповідальність", - зазначив Андрій Нестеров.На громадян, які порушили правила пожежної безпеки накладено штрафи.