Штрафи до 3060 гривень: на Волині виявили 11 паліїв-порушників
Сьогодні, 05:28
Волинські вогнеборці за минулий тиждень виявили 11 порушників правил пожежної безпеки та наклали на них штрафи.
Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Андрій Нестеров.
У період з 10 по 16 серпня на Волині виявили 11 порушників і склали на них протоколи. На цих порушників накладено штрафи у розмірі від 1700 до 3060 гривень відповідно до різних статей Кодексу України про адміністративні порушення.
"Нехай це стане прикладом для інших громадян не вчиняти таких дій, бо відповідальність, насправді, є навіть набагато суворішою. Коли вогонь перекидається на лісові масиви або знищує якісь суттєві матеріальні цінності, в окремих випадка може наставати і кримінальна відповідальність", - зазначив Андрій Нестеров.
На громадян, які порушили правила пожежної безпеки накладено штрафи.
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Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Андрій Нестеров.
У період з 10 по 16 серпня на Волині виявили 11 порушників і склали на них протоколи. На цих порушників накладено штрафи у розмірі від 1700 до 3060 гривень відповідно до різних статей Кодексу України про адміністративні порушення.
"Нехай це стане прикладом для інших громадян не вчиняти таких дій, бо відповідальність, насправді, є навіть набагато суворішою. Коли вогонь перекидається на лісові масиви або знищує якісь суттєві матеріальні цінності, в окремих випадка може наставати і кримінальна відповідальність", - зазначив Андрій Нестеров.
На громадян, які порушили правила пожежної безпеки накладено штрафи.
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