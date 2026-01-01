Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО у Латвії

Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО у Латвії
У Латвії українські військові спільно з представниками 23 країн випробовували системи виявлення, управління та протидії безпілотним авіаційним системам у межах Baltic Trust 2026.

Україна взяла участь у навчаннях НАТО Baltic Trust 2026, які проходили з 3 до 14 серпня у Латвії, присвячених протидії дронам та іншим загрозам, пов’язаним із використанням безпілотних авіаційних систем (БАС). Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Генштабу.

Навчання об’єднали близько 650 учасників із 24 країн.
Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО у Латвії

Військовослужбовці, фахівці та представники промисловості спільно випробовували нові технологічні рішення в умовах, наближених до сучасного оперативного середовища.

Під час навчань учасники зосередилися не лише на випробуванні окремих технологій, а й на перевірці їхньої взаємодії в єдиній системі. Зокрема, відпрацьовували обмін даними між засобами виявлення, системами командування і управління та комплексами протидії безпілотникам.
Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО у Латвії

Метою Baltic Trust 2026 було оцінити, наскільки ефективно різні рішення можуть формувати спільну оперативну картину та забезпечувати скоординоване реагування на загрози.
Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО у Латвії

У Генштабі зазначили, що такі навчання дають змогу перевіряти технології в умовах, наближених до реального оперативного середовища, виявляти їхні обмеження та вдосконалювати відповідно до практичних потреб.
Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО у Латвії

Нагадаємо, під час військових навчань Combined Resolve українські оператори БПЛА виявили та "знищили" американську бронетанкову бригаду.

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Теги: Україна, війна, НАТО, навчання, військовослужбовці
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