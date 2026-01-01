Три культурні проєкти на Волині отримають фінансування від держави

Три культурні проєкти на Волині отримають фінансування від держави
Волинські культурно-мистецькі проєкти стали переможцями «Тисячовесни». Так, три культурні проєкти з Волині отримають кошти від держави.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

Днями команда Мінкульту разом з партнерами завершили в Івано-Франківську фінальний етап відбору «Тисячовесни».

До переліку проєктів, що отримають фінансування з державного бюджету, увійшли:

«З’їзд монархів у Луцьку 1429 року», адміністрація державного історико-культурного заповідника у м.Луцьку – створення інформаційного центру у підземеллі Луцького замку

«Місто ляльок: вистави для малюків», Волинський академічний обласний театр ляльок – фестиваль вистав для дітей.

«Art Festival «Мистецтво взаємодії», заявник ТОВ «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків».

"Це чудові новини, які свідчать про високий рівень культурних ініціатив Волині, професійність наших творчих команд та їхню здатність пропонувати проєкти, цікаві не лише для регіону, а й для всієї України", - йдеться у дописі Романа Романюка.

Як відомо, «Тисячовесна» – національна ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Міністерство культури України спільно з Офісом Президента. Її мета – підтримати авторів і творчі команди, які створюють сучасний український культурний продукт із високим суспільним та міжнародним потенціалом. Це своєрідна відповідь на потребу України у більшій кількості якісного, конкурентного культурного продукту – фільмів, серіалів, анімації, музики, театральних постановок, виставок та інших проєктів, здатних працювати з українською аудиторією та представляти Україну у світі. На реалізацію ініціативи передбачено до 4 млрд грн державної підтримки.

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Теги: Волинь, культура, фестиваль, історія, Луцьк, гроші
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