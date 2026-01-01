18 серпня на Волині: гортаючи календар

Олександр Дроздов. Також особисте свято у журналістки Світлани Мех (на фото).



Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!



У неділю, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.

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