Фітнес-тренер з Волині став оператором роботизованих комплексів та воює на Харківщині

Фітнес-тренер з Волині долучився до Сил оборони України та став оператором роботизованих комплексів та виконує бойові завдання на Харківщині.Про це повідомили на сторінці 6 Волинського прикордонного загону.Ще кілька місяців тому 29-річний Дмитро з Ковеля працював фітнес-тренером та інструктором із кросфіту. Спорт був важливою частиною його життя: тренування, змагання, робота з людьми та розвиток власної сторінки у соцмережах.У березні цього року чоловік змінив спортивний зал на військову службу та долучився до лав Державної прикордонної служби України. Обираючи місце служби, він хотів залишитися на Волині.«У військкоматі мені запропонували обрати напрямок. Я зупинився на ДПСУ, бо хотів служити саме у підрозділі, який знаходиться в моїй рідній області», – розповідає Дмитро.Військову службу він розпочав у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського прикордонного загону. За цивільною професією та любов’ю до спорту за ним швидко закріпився позивний «Тренер».Зараз прикордонник разом із побратимами виконує бойові завдання на Харківщині. Дмитро опанував нову для себе спеціальність і працює оператором наземних роботизованих комплексів. За допомогою дистанційного керування та супутникового зв’язку Starlink він управляє технікою, яка використовується для доставки провізії, боєприпасів та інших необхідних вантажів на передові позиції.«Сучасна війна потребує нових рішень. Роботизована техніка дозволяє зменшити ризики для військовослужбовців. Наші НРК можуть перевозити значні вантажі на великі відстані. Моє завдання – з пульта керувати роботом, прокласти йому маршрут від точки А до точки Б та забезпечити виконання поставленої задачі», – пояснює військовослужбовець.До роботи з роботизованими системами Дмитро прийшов поступово. Спочатку була базова військова підготовка, навчання на полігоні та знайомство з новою технікою під керівництвом досвідчених операторів.Каже, що на початку хвилювався, адже військова справа була для нього новою. Та з часом втягнувся і почав цікавитися різними напрямками підготовки – від тактики та вогневої підготовки до орієнтування на місцевості й роботи з цифровими картами.Тим, хто сьогодні стоїть перед вибором і думає про військову службу, «Тренер» радить не боятися спробувати себе у новій справі.«Не потрібно боятися нового. Військо може відкрити в людині здібності, про які вона раніше навіть не здогадувалася. Серед моїх знайомих є ті, хто під час служби знайшов себе як керівник, інженер чи оператор. Головне – постійно вчитися, слухати тих, хто має досвід, і бути готовим виконувати свою роботу та захищати свій дім», – зазначає прикордонник.Всх охочих долучитися до захисту Батьківщини просять звертатися за адресою м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6 або за телефонами +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08:00 до 17:00).Долучайся до Волинського прикордонного загону.