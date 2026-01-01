У Луцьку п'яний водій втаранився у припарковану автівку

В обласному центрі Волині сталася чергова ДТП за участі нетверезого водія.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.16 серпня правоохоронці отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на проспекті Соборності. На місці патрульні встановили, що водій Volkswagen під час руху не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Chery.Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Драгер показав 2,36 проміле.На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124(Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.