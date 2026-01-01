Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 18 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 18 серпня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 18-20°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вночі по півночі та заходу області значний дощ. Гроза, в окремих районах град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі подекуди шквали 15-20 м/с., вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 18 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 18-20°.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вночі по півночі та заходу області значний дощ. Гроза, в окремих районах град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі подекуди шквали 15-20 м/с., вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 15-20°.

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