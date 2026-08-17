Росія за липень вбила і поранила найбільше цивільних українців з травня 2022 року
Сьогодні, 19:04
Лише за липень Росія вбила щонайменше 437 цивільних і поранила 2 610 по всій Україні – це найвищий місячний показник втрат серед цивільних з травня 2022 року.
Про це йдеться в останньому звіті Управління ООН з прав людини, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише LB.ua.
Загинули 17 дітей, ще 166 отримали поранення – це найвищий місячний показник постраждалих дітей з квітня 2022 року.
У липні 38% усіх жертв серед цивільних спричинила саме зброя великої дальності.
“Це система навмисного терору, яка має бути задокументована, розслідувана та притягнута до відповідальності. Кожен російський командир і посадовець, відповідальний за ці атаки, має знати, що докази збираються і правосуддя неодмінно настане”, – зазначив Сибіга.
Міністр підкреслив, що така рекордна кількість загиблих і поранених цивільних вимагає не чергових заяв про занепокоєння, а конкретних рішень: жорстких санкцій, посилення протиповітряної оборони, тиску на Москву та притягнення Росії до відповідальності.
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Про це йдеться в останньому звіті Управління ООН з прав людини, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише LB.ua.
Загинули 17 дітей, ще 166 отримали поранення – це найвищий місячний показник постраждалих дітей з квітня 2022 року.
У липні 38% усіх жертв серед цивільних спричинила саме зброя великої дальності.
“Це система навмисного терору, яка має бути задокументована, розслідувана та притягнута до відповідальності. Кожен російський командир і посадовець, відповідальний за ці атаки, має знати, що докази збираються і правосуддя неодмінно настане”, – зазначив Сибіга.
Міністр підкреслив, що така рекордна кількість загиблих і поранених цивільних вимагає не чергових заяв про занепокоєння, а конкретних рішень: жорстких санкцій, посилення протиповітряної оборони, тиску на Москву та притягнення Росії до відповідальності.
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