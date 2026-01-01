НАБУ може готувати другу підозру Андрію Єрмаку

НАБУ може готувати другу підозру Андрію Єрмаку
Національне антикорупційне бюро України, схоже, готує другу підозру для ексочільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це пише видання ZN.UA із посиланням на джерела, повідомляє Громадське.

«Судячи з крихт публічної інформації та тверджень джерел, НАБУ працює по Єрмаку не тільки у справі “Династії”. Нібито цього разу йдеться не про відмивання коштів, а про незаконне збагачення», — заявила журналістка Інна Ведернікова.

Нагадаємо, Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва чотирьох маєтків у Козині під Києвом, об’єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а власником одного з будинків мав стати Андрій Єрмак. Тож Єрмаку закидають ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Єрмак і його захист відкидають це. Адвокат Ігор Фомін наполягає, що сторона обвинувачення не має достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях.

За даними ZN.UA, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча. Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

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Теги: Єрмак
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