НАБУ може готувати другу підозру Андрію Єрмаку

Андрія Єрмака.



Про це пише видання ZN.UA із посиланням на джерела, повідомляє



«Судячи з крихт публічної інформації та тверджень джерел, НАБУ працює по Єрмаку не тільки у справі “Династії”. Нібито цього разу йдеться не про відмивання коштів, а про незаконне збагачення», — заявила журналістка Інна Ведернікова.



Нагадаємо, Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва чотирьох маєтків у Козині під Києвом, об’єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а власником одного з будинків мав стати Андрій Єрмак. Тож Єрмаку закидають ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.



Єрмак і його захист відкидають це. Адвокат Ігор Фомін наполягає, що сторона обвинувачення не має достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях.



За даними ZN.UA, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча. Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро України, схоже, готує другу підозру для ексочільника Офісу президента УкраїниПро це пише видання ZN.UA із посиланням на джерела, повідомляє Громадське «Судячи з крихт публічної інформації та тверджень джерел, НАБУ працює по Єрмаку не тільки у справі “Династії”. Нібито цього разу йдеться не про відмивання коштів, а про незаконне збагачення», — заявила журналісткаНагадаємо, Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва чотирьох маєтків у Козині під Києвом, об’єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а власником одного з будинків мав стати Андрій Єрмак. Тож Єрмаку закидають ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.Єрмак і його захист відкидають це. Адвокат Ігор Фомін наполягає, що сторона обвинувачення не має достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях.За даними ZN.UA, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча. Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

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