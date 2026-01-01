На Волині прогнозують дощі та грози





Про це Надія Голя.



До кінця доби 17 серпня в регіоні передбачається мінлива хмарність, у другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в другій половині дня місцями шквали 15-20 м/с. Температура від +24 до +29°.



У вівторок, 18 серпня, буде хмарна погода з проясненнями. Впродовж доби в Луцьку та області очікуються грози, вдень пориви вітру 15-20 м/с, в окремих районах град (6-19 мм). Вночі по області місцями шквал 15-20 м/с, у північній та західній частині подекуди значний дощ (15-49 мм), гроза. Температура у Луцьку вночі — 15-17°, вдень — 18-20°, по області вночі — 13-18°, вдень — 15-20°.



У середу, 19 серпня, буде мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.



У четвер, 20 серпня, прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.



У п'ятницю, 21 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі — 13-18°, вдень — 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волині 17-21 серпня очікується нестійка погода, яку зумовлюватиме проходження холодного атмосферного фронту з північного заходу. У зв'язку з цим пройдуть дощі різної інтенсивності. Вдень повітря прогріватиметься до 20-25° з подальшим підвищенням до 25-30°.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїДо кінця доби 17 серпня в регіоні передбачається мінлива хмарність, у другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в другій половині дня місцями шквали 15-20 м/с. Температура від +24 до +29°.У вівторок, 18 серпня, буде хмарна погода з проясненнями. Впродовж доби в Луцьку та області очікуються грози, вдень пориви вітру 15-20 м/с, в окремих районах град (6-19 мм). Вночі по області місцями шквал 15-20 м/с, у північній та західній частині подекуди значний дощ (15-49 мм), гроза. Температура у Луцьку вночі — 15-17°, вдень — 18-20°, по області вночі — 13-18°, вдень — 15-20°.У середу, 19 серпня, буде мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.У четвер, 20 серпня, прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.У п'ятницю, 21 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі — 13-18°, вдень — 25-30°.

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