Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Слутяком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Слутяком
У вівторок, 18 серпня, відбудеться прощання з Героєм Михайлом Слутяком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.

Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

О 09.50 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11.00 відбудеться чин похорону.

Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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