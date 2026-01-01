Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Слутяком
Сьогодні, 15:17
У вівторок, 18 серпня, відбудеться прощання з Героєм Михайлом Слутяком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.
Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.
О 09.50 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11.00 відбудеться чин похорону.
Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.
Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.
О 09.50 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11.00 відбудеться чин похорону.
Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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