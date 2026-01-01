Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Слутяком

Михайлом Слутяком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.



Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.



О 09.50 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11.00 відбудеться чин похорону.



Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 18 серпня, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Слутяк Михайло Михайлович народився 5 січня 1969 року.Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.О 09.50 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11.00 відбудеться чин похорону.Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

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