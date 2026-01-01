На Волині затримали 58-річного жителя Рівненщини, який намагався потрапити до Польщі





Про це у Волинському прикордонному загоні повідомили 17 серпня, пише



За даними прикордонників, чоловіка помітили на українсько-польській ділянці кордону, його затримали неподалік держрубежу. Під час опитування чоловік зізнався, що мав намір потрапити до Польщі поза пунктом пропуску.



Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу та за спробу незаконного перетинання державного кордону України склали на нього адміністративні матеріали. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.



Довідково: за спробу незаконного перетину державного кордону України основна відповідальність передбачена статтею 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400–8500 грн) або адміністративний арешт до 15 діб із конфіскацією засобів порушення.

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