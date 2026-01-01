Завищені тарифи на тепло: директору волинського підприємства повідомили про підозру
Сьогодні, 14:59
Заволодіння бюджетними коштами під час постачання теплової енергії – директору волинського підприємства повідомлено про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури директору одного з волинських підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).
За даними слідства, упродовж 2023–2025 років підозрюваний, перебуваючи на посаді директора підприємства, будучи службовою особою та діючи в умовах воєнного стану, під час виконання договорів про постачання теплової енергії для одного з освітніх закладів забезпечив укладення договорів за завищеними тарифами не застосувавши тариф на теплову енергію для населення.
Окрім того, підозрюваний безпідставно застосував тариф на транспортування теплової енергії.
Унаслідок таких дій бюджету навчального закладу завдано збитків на суму майже мільйон гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури директору одного з волинських підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).
За даними слідства, упродовж 2023–2025 років підозрюваний, перебуваючи на посаді директора підприємства, будучи службовою особою та діючи в умовах воєнного стану, під час виконання договорів про постачання теплової енергії для одного з освітніх закладів забезпечив укладення договорів за завищеними тарифами не застосувавши тариф на теплову енергію для населення.
Окрім того, підозрюваний безпідставно застосував тариф на транспортування теплової енергії.
Унаслідок таких дій бюджету навчального закладу завдано збитків на суму майже мільйон гривень.
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