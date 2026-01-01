Росія перекидає військові кораблі в Балтійське море, - Bild





Про це пише німецьке видання Bild, передає



Зазначається, що невдовзі після прибуття есмінця «Адмірал Левченко» до Балтики також прибув сучасний ракетний фрегат «Адмірал Касатонов» зі складу Північного флоту РФ, один зі своїх найсучасніших військових кораблів Росії. Розгортання відбувається в той час, коли кремлівський диктатор володимир путін погрожує Європі контрзаходами у відповідь на санкції проти тіньового флоту Росії, зауважує автор.



«Адмірал Касатонов» поставлений на службу 2020 році, належить до класу «Адмірал Горшков» і, за даними російських джерел, може запускати крилаті ракети «Калібр» і «Циркон». Зовсім недавно його було задіяно для забезпечення безпеки та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та протоці Ла-Манш.



«Адмірал Левченко» довжиною понад 160 метрів, належить до радянського класу «Удалой» і перебуває на службі з 1988 року. Спочатку був розроблений для боротьби з підводними човнами та оснащений зенітними системами, торпедами, палубними гарматами та бортовими гелікоптерами.



Офіційних заяв Москви щодо причин його розгортання не було. Однак Росія вже кілька місяців все частіше розгортає військові кораблі для супроводу танкерів та вантажних суден свого «тіньового флоту».



Видання нагадує, що всього кілька днів тому путін погрожував європейським державам, які вживають заходів проти російського тіньового флоту, «дзеркальними заходами».



Експерт з морської безпеки Моріц Брейк застерігає від того, щоб сприймати погрози Путіна як просто риторику. «Стратегічно Москва в першу чергу намагається створити невизначеність та збільшити вартість західних заходів проти свого тіньового флоту», – пояснює він газеті. Саме з цієї причини Європа не повинна створювати враження, «що такі погрози будуть прийняті, особливо якщо за ними послідують дії».



Як повідомлялось, європейські розвідки вважають, що Росія може посилити атаки проти країн Балтії та Польщі на тлі зростання занепокоєння з приводу того, що Москва хоче ще більше залякати держави, які підтримують Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія перекидає свої бойові кораблі в Балтійське море, що створює загрозу для країн регіону.Про це пише німецьке видання Bild, передає Укрінформ Зазначається, що невдовзі після прибуття есмінця «Адмірал Левченко» до Балтики також прибув сучасний ракетний фрегат «Адмірал Касатонов» зі складу Північного флоту РФ, один зі своїх найсучасніших військових кораблів Росії. Розгортання відбувається в той час, коли кремлівський диктаторпогрожує Європі контрзаходами у відповідь на санкції проти тіньового флоту Росії, зауважує автор.«Адмірал Касатонов» поставлений на службу 2020 році, належить до класу «Адмірал Горшков» і, за даними російських джерел, може запускати крилаті ракети «Калібр» і «Циркон». Зовсім недавно його було задіяно для забезпечення безпеки та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та протоці Ла-Манш.«Адмірал Левченко» довжиною понад 160 метрів, належить до радянського класу «Удалой» і перебуває на службі з 1988 року. Спочатку був розроблений для боротьби з підводними човнами та оснащений зенітними системами, торпедами, палубними гарматами та бортовими гелікоптерами.Офіційних заяв Москви щодо причин його розгортання не було. Однак Росія вже кілька місяців все частіше розгортає військові кораблі для супроводу танкерів та вантажних суден свого «тіньового флоту».Видання нагадує, що всього кілька днів тому путін погрожував європейським державам, які вживають заходів проти російського тіньового флоту, «дзеркальними заходами».Експерт з морської безпеки Моріц Брейк застерігає від того, щоб сприймати погрози Путіна як просто риторику. «Стратегічно Москва в першу чергу намагається створити невизначеність та збільшити вартість західних заходів проти свого тіньового флоту», – пояснює він газеті. Саме з цієї причини Європа не повинна створювати враження, «що такі погрози будуть прийняті, особливо якщо за ними послідують дії».Як повідомлялось, європейські розвідки вважають, що Росія може посилити атаки проти країн Балтії та Польщі на тлі зростання занепокоєння з приводу того, що Москва хоче ще більше залякати держави, які підтримують Україну.

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