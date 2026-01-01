Волинь – серед областей із найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації, – Цуцкірідзе





Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю.



За його словами, упродовж 2026 року ТЦК та СП передали до поліції близько 1,5 мільйона звернень у справах про ухилення від мобілізації.



Скільки проваджень відкрили в Україні

За час дії воєнного стану Національна поліція відкрила понад 20 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних з ухиленням громадян від мобілізації.



Такі випадки фіксують практично в усіх регіонах України. За словами Цуцкірідзе, це свідчить про загальнонаціональний характер проблеми.



Найбільше проваджень цієї категорії припадає на Дніпропетровську область — понад 1,9 тисячі. На Закарпатті розслідують близько 1,5 тисячі таких справ.



Понад тисячу проваджень зафіксовано також на Волині, Миколаївщині та Одещині.



Значні показники мають Львівська, Вінницька, Харківська та Сумська області.



Нагадаємо,



ТЦК передають дані до поліції

Окремо правоохоронці повідомляють про масштабну взаємодію ТЦК та СП із поліцією щодо розшуку військовозобов'язаних, які, за даними ТЦК, ухиляються від призову.



Водночас Національна поліція проводить перевірки та спецоперації, під час яких виявляє можливі зловживання у ТЦК та СП і військово-лікарських комісіях, зокрема під час бронювання.



Також правоохоронці фіксують випадки незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовців.

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