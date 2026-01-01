ЗСУ майже повністю контролюють Дніпропетровщину, під окупацією лише Дачне
Сьогодні, 12:45
На Дніпропетровщині тривають бойові дії зі звільнення населених пунктів від російських військ. Наразі під окупацією перебуває лише населений пункт Дачне.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в Генштабі.
«Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії тривають», — заявив співрозмовник журналістів.
Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває із січня 2026 року. У її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Операція на Олександрівському напрямку
У лютому Десантно-штурмові війська ЗСУ підтвердили, що проводять активну операцію на Олександрівському напрямку. Її мета — зірвати плани рф щодо просування в Дніпропетровській і Запорізькій областях.
1 березня ЗСУ заявили, що прорвали лінію оборони російських окупантів на Олександрівському напрямку. Військові пояснили, що це дало змогу відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в Генштабі.
«Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії тривають», — заявив співрозмовник журналістів.
Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває із січня 2026 року. У її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Операція на Олександрівському напрямку
У лютому Десантно-штурмові війська ЗСУ підтвердили, що проводять активну операцію на Олександрівському напрямку. Її мета — зірвати плани рф щодо просування в Дніпропетровській і Запорізькій областях.
1 березня ЗСУ заявили, що прорвали лінію оборони російських окупантів на Олександрівському напрямку. Військові пояснили, що це дало змогу відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Львові батько і син із Волині проходили лікування після поранення від удару FPV-дрона
Сьогодні, 13:07
Волинь – серед областей із найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації, – Цуцкірідзе
Сьогодні, 12:53
ЗСУ майже повністю контролюють Дніпропетровщину, під окупацією лише Дачне
Сьогодні, 12:45
Луцька бізнесвумен розповіла про будинок у Києві за майже $1 млн та салон у Луцьку за понад $1 млн. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
На Волині виготовляють меблі з переробленого пластику
Сьогодні, 11:44