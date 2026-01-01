На Волині виготовляють меблі з переробленого пластику





Щомісяця тут переробляють майже 600 кілограмів пластику, розповів Дмитро Гіналюк.



«Ми приймаємо сюди пластик, складаємо його і починаємо сортувати. Він проходить кілька етапів обробки. Перше, ми сортуємо пластик за типом, потім — за кольорами, і після цього кладемо його на подрібнення», — розповів Дмитро Гіналюк.



Після подрібнення пластик переплавляють у плити різних розмірів та кольорів. Сировину здебільшого безплатно здають місцеві жителі та установи.



Однією з установ, яка передає пластик на підприємство, є місцева клініка.



«Маємо постійно роботу з різними ємностями, в яких є деззасоби, засоби для побутової хімії. Є окремо різні види пластику: кришечки, пляшки, коробки. Також є різні пластикові з'єднання, елементи, які ми раніше викидали. Але на даний час ми маємо куди їх здати», — розповів директор клініки Сергій Крижановський.



Подрібнений пластик переплавляють у плити. З них виготовляють меблі, зокрема столи та стільці для кафе, розповів директор з виробництва Андрій Кравченко.



«Це плити, виготовлені з кришечок від звичайних пляшок. З цих плит ми можемо отримати в першу чергу те, куди ми головний фокус вкладаємо, — меблі», — сказав Андрій Кравченко.



За його словами, матеріал підходить і для вуличних меблів: він не гниє та практично не вигорає. Пошкоджені вироби можна повторно переробляти.



«Якщо лавку, яка стоїть на вулиці, якимось чином зламали, ми її забираємо. Ці матеріали не викидаємо, а переробляємо їх і виготовляємо таку саму плиту. Тобто в нас такий замкнутий цикл», — розповів директор з виробництва.



Обладнання для виробництва придбали за грантові кошти, частину витрат команда дофінансувала власними грошима.



«Термопрес гріється до температури до 250 градусів і розплавляє майже всі типи пластику, ми купили його за грантові кошти. Отримали фінансування від Українського соціального венчурного фонду в розмірі 10 тисяч доларів. Також дофінансували ще з власних заощаджень нашої команди», — розповів Дмитро Гіналюк.



За словами Дмитра Гіналюка, замовлень у підприємства поки небагато. Переважно виготовляють столи та стільці для кафе.



40% прибутку підприємства, каже голова ГО «Молодіжні вітрила», спрямовують на освітні проєкти. Серед них — створення STEAM-лабораторій у малих ліцеях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на соціальному підприємстві «Поплавили» з переробленого пластику виготовляють меблі та елементи інтер'єру. Підприємство започаткувала громадська організація «Молодіжні вітрила» за грантові кошти.Щомісяця тут переробляють майже 600 кілограмів пластику, розповів Суспільному голова ГО «Молодіжні вітрила»«Ми приймаємо сюди пластик, складаємо його і починаємо сортувати. Він проходить кілька етапів обробки. Перше, ми сортуємо пластик за типом, потім — за кольорами, і після цього кладемо його на подрібнення», — розповів Дмитро Гіналюк.Після подрібнення пластик переплавляють у плити різних розмірів та кольорів. Сировину здебільшого безплатно здають місцеві жителі та установи.Однією з установ, яка передає пластик на підприємство, є місцева клініка.«Маємо постійно роботу з різними ємностями, в яких є деззасоби, засоби для побутової хімії. Є окремо різні види пластику: кришечки, пляшки, коробки. Також є різні пластикові з'єднання, елементи, які ми раніше викидали. Але на даний час ми маємо куди їх здати», — розповів директор клініки Сергій Крижановський.Подрібнений пластик переплавляють у плити. З них виготовляють меблі, зокрема столи та стільці для кафе, розповів директор з виробництва Андрій Кравченко.«Це плити, виготовлені з кришечок від звичайних пляшок. З цих плит ми можемо отримати в першу чергу те, куди ми головний фокус вкладаємо, — меблі», — сказав Андрій Кравченко.За його словами, матеріал підходить і для вуличних меблів: він не гниє та практично не вигорає. Пошкоджені вироби можна повторно переробляти.«Якщо лавку, яка стоїть на вулиці, якимось чином зламали, ми її забираємо. Ці матеріали не викидаємо, а переробляємо їх і виготовляємо таку саму плиту. Тобто в нас такий замкнутий цикл», — розповів директор з виробництва.Обладнання для виробництва придбали за грантові кошти, частину витрат команда дофінансувала власними грошима.«Термопрес гріється до температури до 250 градусів і розплавляє майже всі типи пластику, ми купили його за грантові кошти. Отримали фінансування від Українського соціального венчурного фонду в розмірі 10 тисяч доларів. Також дофінансували ще з власних заощаджень нашої команди», — розповів Дмитро Гіналюк.За словами Дмитра Гіналюка, замовлень у підприємства поки небагато. Переважно виготовляють столи та стільці для кафе.40% прибутку підприємства, каже голова ГО «Молодіжні вітрила», спрямовують на освітні проєкти. Серед них — створення STEAM-лабораторій у малих ліцеях.

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