Луцька бізнесвумен розповіла про будинок у Києві за майже $1 млн та салон у Луцьку за понад $1 млн. ВІДЕО

«Моя сім’я і мої діти – моя гордість»

Яких фінансових цілей вдалося досягти

Будинок у Києві та салон у Луцьку

«Людина, яка вже досягала, – вона не боїться втрачати»

На YouTube-каналі «КВЕРТИКОВ» вийшло інтерв’ю з луцькою бізнесвумен, майстринею перманентного макіяжу та інфлюєнсеркою. Інтерв’юером виступив її син —На початку розмови Влад розповів, що давно хотів познайомити глядачів зі своєю сім’єю та показати, що стоїть за їхнім достатком.«Я - син багатих батьків і вже давно вас треба познайомити зі своєю сім’єю. І розказати, що приховується за усім багатством. Сьогодні переді мною моя мама – реалізована жінка, кар’єристка, мама чотирьох дітей», — сказав він.Влад також запитав у матері, чого вона досягла до 40 років та які має конкретні здобутки.Юліанна Дружиніна насамперед назвала свою сім’ю та дітей.«Ну, в першу чергу, це - сім’я і діти – моя гордість. Іноді я сама дивуюсь, дивлюсь на себе і не вірю, що можу бути мамою такого сина, як ти. Ти сам можеш бачити, як часом я можу сказати: «Владік, познайомтеся, це мій син». Я дуже пишаюсь. Мені це приємно. Гарно, коли мама гарно виглядає, гарний син. Коли ти розумієш, що це успішні діти, коли кожен сам може себе забезпечити, то це дуже круто - це гордість», — розповіла вона.Говорячи про фінансові досягнення, бізнесвумен зазначила, що не хоче «нервувати людей», однак розповіла про кілька речей, які свого часу поставила собі за ціль.«Я її ставила не просто, що хочу зробити це для когось. Коли хотіла ламбу (ламборджині), то думала: чи збудеться це в мене і я це зробила за 4 місяці», — сказала Дружиніна.За її словами, наразі вона має будинок у Києві, вартість якого, за її оцінкою, становить майже мільйон доларів.«На сьогоднішній день в нас є будинок в Києві, який коштує майже мільйон доларів», — зазначила вона.Також Юліанна Дружиніна розповіла про власний салон у Луцьку.«В мене є салон, який коштує більше мільйона доларів в місті Луцьку на 315 квадратів з дорогущим ремонтом», — сказала бізнесвумен.Вона зазначила, що відкрила салон уже після початку повномасштабної війни, коли, за її словами, люди дивувалися такому рішенню.«Ну це вже є якась нерухомість і я розумію, що цей салон відкрила, як тільки почалася війна, і всі говорили: «Ти що, що ти робиш». Я хотіла знову ж таки цю галочку», — розповіла Дружиніна.Водночас вона додала, що не вважає себе прив’язаною до майна та готова сприймати можливі втрати спокійно.«Окей, завтра його не буде, але я не є прив’язана до чогось. Розумію, що нічого з собою не заберу. Тому, можливо, з легкістю до всього відношусь і знаю, що можна купити щось інше, а можна взагалі залишитись без нічого. Людина, яка вже досягала, – вона не боїться втрачати. Тому що вона знає, як це зробити. І я знаю, що зроблю це ще раз», — сказала вона.