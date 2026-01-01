Родина на Волині відмовилася від вирощування картоплі та п'ятий рік вирощує малину. ВІДЕО

Валерій і Тетяна Ющики із села Угриничі на Волині відмовилися від вирощування картоплі та п'ятий рік вирощують малину. Нині в господарстві — майже два гектари поля, де росте п'ять сортів.







«У селі треба працювати»



Спочатку родина садила картоплю та сіяла пшеницю. З картоплею, пригадує Валерій Ющик, було важко впоратися, тому вирішили спробувати вирощувати малину.



«В селі треба працювати, роботи ж немає. Вирішили щось легше спробувати для себе. Побачили в людей і з інтернету, як люди малину збирають, а ми в картоплі в пилюці цілий день», — пригадує господар.



Перший малинник посадили на 40 сотках. Там працювали самі. Одного року ціна впала настільки, що Ющики навіть думали відмовитися від цього заняття.



«Малина без рук не буде рости»



За словами Валерія Ющика, вирощування малини потребує багато ручної роботи. Навіть якщо частину процесів можна механізувати, повністю обійтися без людей неможливо.



Малинник потрібно регулярно сапати, обробляти від хвороб і шкідників, поливати та підживлювати. Цьогоріч поле сапали п'ять разів.



«Малина без рук не буде рости. Багато хто говорить, що можна суто механізовано трактором обробити, але це не так. Це треба ручний догляд. Біля малини праці багато», — говорить чоловік.



Для малинника облаштували крапельний полив і свердловину. Валерій каже: ягода любить сонце, але для хорошого врожаю потрібна й достатня кількість вологи.



Нині малина росте на 1,8 гектара. Це, за словами чоловіка, максимальна площа, яку родина може обробляти самостійно.



Врожай залежить від погоди



Родина Ющик вирощує п'ять сортів малини: «Полана», «Маравіла», «Джоанджей», «Брусвяна» та «Мапема». Найбільше — сорту «Полана».



«Він найдешевший, простий і надійний. Він не такий вибагливий, як інші, — каже Валерій Ющик. — Восени під нуль скосили все, прибрали і чисте поле».



Минулого року родина зібрала близько 2,2 тонни малини. Цьогоріч, за його словами, урожай гірший, ніж торік. На малині позначилися весняні заморозки та літня спека.



«Навесні були заморозки по тижню і мінусова температура вночі. Вона мерзла, і треба час, щоб почала заново відновлюватися і рости, — пригадує чоловік. — Перед спекою ми її пофрезували і підсушили землю сильно, і коріння стало теж підсихати».



Малину збирають усією родиною



Збирати малину допомагають родині сусіди та місцеві жителі. Частині працівників платять за зібране, з іншими Ющики обмінюються допомогою.



Цьогоріч на малиновому полі вперше працює Наталія Комар із села Угриничі.



«Трохи щось підзаробити треба. Акуратно треба відривати, без хвостиків, гнилу викидати. П'ять годин збираємо — вже назбирали шість ящиків», — розповідає жінка.



Валерій і Тетяна Ющики із села Угриничі на Волині відмовилися від вирощування картоплі та п'ятий рік вирощують малину. Нині в господарстві — майже два гектари поля, де росте п'ять сортів.

Суспільному господар розповів: малину збирають із кінця липня до пізньої осені й продають заготівельникам.



«У селі треба працювати»



Спочатку родина садила картоплю та сіяла пшеницю. З картоплею, пригадує Валерій Ющик, було важко впоратися, тому вирішили спробувати вирощувати малину.



«В селі треба працювати, роботи ж немає. Вирішили щось легше спробувати для себе. Побачили в людей і з інтернету, як люди малину збирають, а ми в картоплі в пилюці цілий день», — пригадує господар.



Валерій Ющик блія малини, яку вирощує з родиною. Суспільне Луцьк

Перший малинник посадили на 40 сотках. Там працювали самі. Одного року ціна впала настільки, що Ющики навіть думали відмовитися від цього заняття.



«Малина без рук не буде рости»



За словами Валерія Ющика, вирощування малини потребує багато ручної роботи. Навіть якщо частину процесів можна механізувати, повністю обійтися без людей неможливо.



Малинник потрібно регулярно сапати, обробляти від хвороб і шкідників, поливати та підживлювати. Цьогоріч поле сапали п'ять разів.



«Малина без рук не буде рости. Багато хто говорить, що можна суто механізовано трактором обробити, але це не так. Це треба ручний догляд. Біля малини праці багато», — говорить чоловік.



Для малинника облаштували крапельний полив і свердловину. Валерій каже: ягода любить сонце, але для хорошого врожаю потрібна й достатня кількість вологи.



Нині малина росте на 1,8 гектара. Це, за словами чоловіка, максимальна площа, яку родина може обробляти самостійно.



Врожай залежить від погоди



Родина Ющик вирощує п'ять сортів малини: «Полана», «Маравіла», «Джоанджей», «Брусвяна» та «Мапема». Найбільше — сорту «Полана».



«Він найдешевший, простий і надійний. Він не такий вибагливий, як інші, — каже Валерій Ющик. — Восени під нуль скосили все, прибрали і чисте поле».



Минулого року родина зібрала близько 2,2 тонни малини. Цьогоріч, за його словами, урожай гірший, ніж торік. На малині позначилися весняні заморозки та літня спека.



«Навесні були заморозки по тижню і мінусова температура вночі. Вона мерзла, і треба час, щоб почала заново відновлюватися і рости, — пригадує чоловік. — Перед спекою ми її пофрезували і підсушили землю сильно, і коріння стало теж підсихати».



Малину збирають усією родиною



Збирати малину допомагають родині сусіди та місцеві жителі. Частині працівників платять за зібране, з іншими Ющики обмінюються допомогою.



Цьогоріч на малиновому полі вперше працює Наталія Комар із села Угриничі.



«Трохи щось підзаробити треба. Акуратно треба відривати, без хвостиків, гнилу викидати. П'ять годин збираємо — вже назбирали шість ящиків», — розповідає жінка.



Малина замість картоплі: як родина з Волині п'ятий рік вирощує ягоду

Мешканка села Угриничі Наталія Комар збирає малину на полі родини Ющик. Суспільне Луцьк

До роботи долучаються й діти Валерія та Тетяни — Віталіна та Віталій. Кажуть: зароблені гроші відкладають на власні мрії.



«Нам подобається. Бо ж зараз мало є де заробити дітям. Кожен збирає собі на мрію. Віталік теж збирає собі на мотоцикл», — розповідають діти.



Яка ціна на малину



Зібрану малину родина продає заготівельникам, які приїжджають у село. Цьогоріч, каже Валерій, платять 150–160 гривень за кілограм. Порівняно з минулим роком ціна вища, але урожай малини менший.



«Якщо врахувати затрати з теперішньою ціною на паливо, на бензин, то не так і багато. Від хвороб треба теж обробляти, все дуже дорого коштує», — говорить Валерій Ющик.



Господар додає: зароблених коштів не вистачає, щоб утримувати сім'ю. Тому подружжя ще їздить на заробітки за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із села Угриничі на Волині відмовилися від вирощування картоплі та п'ятий рік вирощують малину. Нині в господарстві — майже два гектари поля, де росте п'ять сортів. Суспільному господар розповів: малину збирають із кінця липня до пізньої осені й продають заготівельникам.Спочатку родина садила картоплю та сіяла пшеницю. З картоплею, пригадує Валерій Ющик, було важко впоратися, тому вирішили спробувати вирощувати малину.«В селі треба працювати, роботи ж немає. Вирішили щось легше спробувати для себе. Побачили в людей і з інтернету, як люди малину збирають, а ми в картоплі в пилюці цілий день», — пригадує господар.Перший малинник посадили на 40 сотках. Там працювали самі. Одного року ціна впала настільки, що Ющики навіть думали відмовитися від цього заняття.За словами Валерія Ющика, вирощування малини потребує багато ручної роботи. Навіть якщо частину процесів можна механізувати, повністю обійтися без людей неможливо.Малинник потрібно регулярно сапати, обробляти від хвороб і шкідників, поливати та підживлювати. Цьогоріч поле сапали п'ять разів.«Малина без рук не буде рости. Багато хто говорить, що можна суто механізовано трактором обробити, але це не так. Це треба ручний догляд. Біля малини праці багато», — говорить чоловік.Для малинника облаштували крапельний полив і свердловину. Валерій каже: ягода любить сонце, але для хорошого врожаю потрібна й достатня кількість вологи.Нині малина росте на 1,8 гектара. Це, за словами чоловіка, максимальна площа, яку родина може обробляти самостійно.Родина Ющик вирощує п'ять сортів малини: «Полана», «Маравіла», «Джоанджей», «Брусвяна» та «Мапема». Найбільше — сорту «Полана».«Він найдешевший, простий і надійний. Він не такий вибагливий, як інші, — каже Валерій Ющик. — Восени під нуль скосили все, прибрали і чисте поле».Минулого року родина зібрала близько 2,2 тонни малини. Цьогоріч, за його словами, урожай гірший, ніж торік. На малині позначилися весняні заморозки та літня спека.«Навесні були заморозки по тижню і мінусова температура вночі. Вона мерзла, і треба час, щоб почала заново відновлюватися і рости, — пригадує чоловік. — Перед спекою ми її пофрезували і підсушили землю сильно, і коріння стало теж підсихати».Збирати малину допомагають родині сусіди та місцеві жителі. Частині працівників платять за зібране, з іншими Ющики обмінюються допомогою.Цьогоріч на малиновому полі вперше працює Наталія Комар із села Угриничі.«Трохи щось підзаробити треба. Акуратно треба відривати, без хвостиків, гнилу викидати. П'ять годин збираємо — вже назбирали шість ящиків», — розповідає жінка.Валерій і Тетяна Ющики із села Угриничі на Волині відмовилися від вирощування картоплі та п'ятий рік вирощують малину. Нині в господарстві — майже два гектари поля, де росте п'ять сортів.Суспільному господар розповів: малину збирають із кінця липня до пізньої осені й продають заготівельникам.Спочатку родина садила картоплю та сіяла пшеницю. З картоплею, пригадує Валерій Ющик, було важко впоратися, тому вирішили спробувати вирощувати малину.«В селі треба працювати, роботи ж немає. Вирішили щось легше спробувати для себе. Побачили в людей і з інтернету, як люди малину збирають, а ми в картоплі в пилюці цілий день», — пригадує господар.Валерій Ющик блія малини, яку вирощує з родиною. Суспільне ЛуцькПерший малинник посадили на 40 сотках. Там працювали самі. Одного року ціна впала настільки, що Ющики навіть думали відмовитися від цього заняття.За словами Валерія Ющика, вирощування малини потребує багато ручної роботи. Навіть якщо частину процесів можна механізувати, повністю обійтися без людей неможливо.Малинник потрібно регулярно сапати, обробляти від хвороб і шкідників, поливати та підживлювати. Цьогоріч поле сапали п'ять разів.«Малина без рук не буде рости. Багато хто говорить, що можна суто механізовано трактором обробити, але це не так. Це треба ручний догляд. Біля малини праці багато», — говорить чоловік.Для малинника облаштували крапельний полив і свердловину. Валерій каже: ягода любить сонце, але для хорошого врожаю потрібна й достатня кількість вологи.Нині малина росте на 1,8 гектара. Це, за словами чоловіка, максимальна площа, яку родина може обробляти самостійно.Родина Ющик вирощує п'ять сортів малини: «Полана», «Маравіла», «Джоанджей», «Брусвяна» та «Мапема». Найбільше — сорту «Полана».«Він найдешевший, простий і надійний. Він не такий вибагливий, як інші, — каже Валерій Ющик. — Восени під нуль скосили все, прибрали і чисте поле».Минулого року родина зібрала близько 2,2 тонни малини. Цьогоріч, за його словами, урожай гірший, ніж торік. На малині позначилися весняні заморозки та літня спека.«Навесні були заморозки по тижню і мінусова температура вночі. Вона мерзла, і треба час, щоб почала заново відновлюватися і рости, — пригадує чоловік. — Перед спекою ми її пофрезували і підсушили землю сильно, і коріння стало теж підсихати».Збирати малину допомагають родині сусіди та місцеві жителі. Частині працівників платять за зібране, з іншими Ющики обмінюються допомогою.Цьогоріч на малиновому полі вперше працює Наталія Комар із села Угриничі.«Трохи щось підзаробити треба. Акуратно треба відривати, без хвостиків, гнилу викидати. П'ять годин збираємо — вже назбирали шість ящиків», — розповідає жінка.Малина замість картоплі: як родина з Волині п'ятий рік вирощує ягодуМешканка села Угриничі Наталія Комар збирає малину на полі родини Ющик. Суспільне ЛуцькДо роботи долучаються й діти Валерія та Тетяни — Віталіна та Віталій. Кажуть: зароблені гроші відкладають на власні мрії.«Нам подобається. Бо ж зараз мало є де заробити дітям. Кожен збирає собі на мрію. Віталік теж збирає собі на мотоцикл», — розповідають діти.Зібрану малину родина продає заготівельникам, які приїжджають у село. Цьогоріч, каже Валерій, платять 150–160 гривень за кілограм. Порівняно з минулим роком ціна вища, але урожай малини менший.«Якщо врахувати затрати з теперішньою ціною на паливо, на бензин, то не так і багато. Від хвороб треба теж обробляти, все дуже дорого коштує», — говорить Валерій Ющик.Господар додає: зароблених коштів не вистачає, щоб утримувати сім'ю. Тому подружжя ще їздить на заробітки за кордон.

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